ЗМІ з'ясували, за якими «схемами» сім'я «слуги народу» Романька отримала 100 земельних ділянок

Депутат Сумської облради від «Слуги народу» Олексій Романько, який лише напередодні повномасштабної війни започаткував на Сумщині аграрну компанію, зумів за 2022 рік поповнити свій «земельний банк» сотнею земельних ділянок загальною площею понад 200 га. Як пише у своєму розслідуванні видання «Апостроф», Романько міг отримати ці активи за безцінь завдяки «сумнівним схемам».



«Молодий політик», який одержав у 2020 році мандат депутата Сумської облради, а до цього займався лісопильним виробництвом, разом із давнім соратником по бізнесу та однопартійцем зі «слуг народу» Олександром Слюсарем заснував 25 листопада 2021 року ТОВ «ПІВНІЧ ГРУП АГРО.

Олексій Романько

«Буквально через три місяці після заснування компанії Романько росія розпочала повномасштабне вторгнення, зокрема бойові дії йшли й у Сумській області. Але це не завадило „успіху“ компанії друзів-депутатів. Адже протягом 2022 року „ПІВНІЧ ГРУП АГРО“ отримала понад 100 земельних ділянок у Шосткінському районі Сумської області», — пише «Апостроф».

Журналіст «Апострофа», проаналізувавши інформацію по реєстрах, з'ясував, що 118 ділянок землі площею 226 гектарів перейшли у власність сім'ї депутата. А саме — у приватну власність дружини рідного брата «слуги народу» Марини Романько, його племінниці Наталії Романько та матері Наталії Романько. Більшість ділянок родичі депутата придбали у 2022 році та одразу передали в оренду «ПІВНІЧ ГРУП АГРО».

«Найцікавіше у всій цій історії те, як саме оформлялася купівля-продаж усіх цих ділянок. Раніше ці земельні ділянки належали територіальній громаді. У період з осені 2021 року до зими 2022-го всі ці землі були поділені на ділянки близько 2 га кожна й безоплатно надані різним фізичним особам для ведення «приватного селянського господарства», — пише видання.

Але потім, зазначає «Апостроф», усі ділянки майже одночасно й організовано перепродані родичам Романька. При цьому весь процес купівлі-продажу провадився без участі осіб, яким ця земля нібито виділялася за документами", — пише видання.

Автор припускає, що власниками земельних ділянок, які потім продавалися родичам Романька, здебільшого були підставні особи. Але деякі з попередніх власників землі звернулися до поліції.

Журналіст наводить слова Ганни Гончарової: «Таких, як я, збирали гуртами та відвозили до нотаріуса… Там викликали по одній людині, брали паспорти. Я дуже хворіла. Потрібні були гроші, і мені відразу дали тисячу гривень. Через певний період зі мною мали зв'язатися та повідомити про готовність документів на землю. На цьому було все, і я поїхала». А потім Гончарова дізналася, що її землю продано, і звернулася до поліції.

За фактом незаконного переоформлення земельної ділянки було відкрито кримінальне провадження. Але, «оскільки головними фігурантами в ньому є депутати облради від „Слуги народу“, розслідування взагалі ніяк не просувається», — пише журналіст.



Видання також нагадує, що «восени 2022 року у ЗМІ вже повідомляли про причетність депутата до масштабного розкрадання майна українських підприємців під приводом «націоналізації», а у квітні 2021 року сумський активіст Ярослав Бондаренко оприлюднив власне розслідування, в якому «прямо звинуватив Романька у незаконному продажу деревини».

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