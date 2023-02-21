Топові канали групи Warner Bros. Discovery стануть доступні абонентам Volia

Один з найбільших постачальників телеконтенту України — компанія Volia — з 1 березня 2023 року додає всесвітньо відомі канали групи Warner Bros. Discovery до своєї мережі. Неймовірні наукові телепрограми, трансляції матчів «Великого шолому», документальні фільми про життя диких тварин, інтригуючі розслідування, кулінарні програми тощо стануть доступні у мережі Volia. Зокрема, абоненти, залежно від тарифів та технології підключення, без доплат отримають доступ до каналів Discovery, Discovery Science, Animal Planet, Investigation Discovery, TLC, Eurosport 1 та Eurosport 2. Нові канали увійдуть майже до всіх тарифних планів компанії.



«Ми доклали багато зусиль для того, щоб у такий важкий час канали Warner Bros. Discovery стали доступні у нашій мережі. Контент цієї компанії є надзвичайно популярним в Україні й в усьому світі. Канали Warner Bros. Discovery пропонують всесвітньо відомі тайтли, які потішать будь-якого глядача: „Золота лихоманка“, „Мисливці за мотлохом“, „Махінатори“, „Бос на кухні: Незабутня їжа“, „Кошмари по сусідству“, „Загадки планети Земля“, „Незрозумілі матеріали NASA“, „Річкові монстри“ та багато інших. Тож ми впевнені: наші абоненти зможуть задовольнити всі свої потреби в контенті завдяки вичерпному асортименту, який пропонують канали Warner Bros. Discovery», — прокоментували подію в компанії Volia.



Тож які канали пропонує Discovery і що цікавого на них можна подивитись?



Пізнавай всю широту та неймовірність нашого світу разом із науково-популярним телеканалом Discovery. Дивись реаліті-шоу із зірковими ведучими, які розкажуть про таємниці розслідування, автомобілі мрії та про екзотичні професії. Дослідження, експертні думки, цікавий погляд на історичні події, зйомки у найвіддаленіших куточках планети — Discovery подарує нові знання та незабутні враження для дітей і дорослих. Тут ви знайдете документальні фільми, які цікаво буде переглянути всією сім’єю.

Полюбляєте готувати, подорожувати чи слідкуєте за сучасним світом моди? Тоді канал TLC — це саме для вас. Тут ви можете спостерігати за реальним життям зірок, отримувати досвід з особистих історій та побачити, як інші будують своє сімейне щастя. TLC — це сміливий і відвертий жіночий розважальний канал. Найпопулярніша весільна франшиза Одягнися до весілля, шоу про стосунки Віза нареченої. Віза нареченого, шоу про трансформацію та реаліті, включаючи Лікар «Прищик», Врятуйте мою шкіру та багато іншого — все те, що буде доступно 24/7 абонентам Volia.



Завжди цікавилися питанням: хто підставив кролика Роджера? Тоді вам на Investigation Discovery. Найкращі детективні загадки та розслідування. Хочете більше дізнатись про світових злочинців, щоб убезпечити себе? Телеканал про криміналістику розкаже про загадкові вбивства, таємничі зникнення та інші злочини. І все це — на основі реальних подій та архівних матеріалів.



Ті, хто цікавляться наукою, будуть у захваті від Discovery Science. Неймовірні факти про космос, технології, геологію та тваринний світ. Усе це ви знайдете на зазначеному каналі. Вивчайте світ разом із Discovery Science з легкістю і захватом!



Полюбляєте спостерігати, як граціозний леопард полює на антилопу на тлі приголомшливих видів африканської прерії? Тоді Animal Planet — це абсолютній must watch для тебе. Найвеличніші тварини світу в безпосередньому середовищі їхнього проживання, у найвищій роздільній якості! Занурення у глибини світового океану та підкорення найвищих точок нашої планети — світ стає ближче разом з Animal Planet!



Якщо ви фанат спорту, то канали Eurosport 1 та Eurosport 2 знайдуть спортивну трансляцію, яка вам до вподоби. Наймасштабніші спортивні події світу тепер у вас вдома. Олімпійські ігри, турніри «Великого шолома» з тенісу, велогонки «Тур де Франс» та автоперегони «24 години Ле-Мана»… а може вам до вподоби медитативний керлінг чи витончений снукер? Eurosport — це близько 3000 годин прямих спортивних трансляцій на рік та безліч різноманітних програм власного виробництва!



Тож чекайте з 1 березня у тарифах Volia канали Warner Bros. Discovery — і дивіться найкращий світовий телеконтент!

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