Якщо в будинку оселилися окупанти: чи мають оплачувати комунальні послуги мешканці тимчасово захоплених росією територій

Українці, які знаходяться під окупацією росії та продовжують користуватися послугами «Нафтогазу» можуть передавати показники лічильника та платити за газ у декілька способів, пише «Апостроф».

Так, більшість українців, які проживають на окупованих територіях України — на частинах Херсонської, Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей — продовжують отримувати український газ від «Нафтогазу». Російські загарбники не мають жодного відношення до надання відповідних послуг, хоч і стверджують протилежне.

Якщо в окупаційних адміністраціях повідомляють, що за газ можна не платити або пропонують платити лише рублями та «своїм» компаніям, то треба намагатися ігнорувати ці «рекомендації», якщо це не становитиме загрози життю та здоров’ю.

Платити «Нафтогазу» за газопостачання жителям окупованих територій — треба, але тільки за можливості. Можна це зробити зараз або вже після деокупації. У компанії радять фіксувати показники лічильника та обліковувати споживання, аби коректно розрахуватися, а також зберігати квитанції сплачених рахунків, щоб уникнути можливих додаткових питань про оплату у майбутньому.

Якщо є можливість сплачувати за газ, то це можна зробити в один з таких способів:

• передати номер особового рахунку близькій людині, що проживає на підконтрольній Україні території;

• через особистий кабінет my.gas.ua;

• через чат-бот GASUA у Viber, Telegram чи месенджер Facebook;

• через платіжні системи Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;

• через сайти банків та їхні мобільні застосунки;

• через каси у відділеннях банків чи «Укрпошти».

Передавати показники лічильника теж можна різними способами:

• безпосередньо в офісі облгазу;

• через скриньки для передання показників лічильників газу, які розташовані по місту;

• через контролерів, які відвідують домогосподарства клієнтів;

• через родичів/друзів, які мають доступ до чат-ботів або телефону облгазу.

Після деокупації мешканці можуть безперешкодно актуалізувати свої показники та стан рахунків без візиту до відділу обслуговування. Якщо газ продовжує надходити, то просто треба продовжувати сплачувати квитанції за нього у звичному режимі. Якщо немає мобільного зв’язку та інтернету, оплатити квитанції можна особисто у відділеннях банків чи Укрпошти.

Якщо газові труби до домогосподарства зруйновані, то необхідно подати заявку облгазу з проханням відновити газопостачання та здійснити перерахунки за період, коли газ не доставляли через пошкодження.

Якщо в оселі жили російські окупанти, то може бути борг за споживання не тільки газу, а й електроенергії, води тощо. Наразі офіційного алгоритму дій у таких випадках поки немає, але фахівці галузі радять звернутися до однієї з цих установ:

• до місцевої влади. Повідомити про факт і терміни проживання загарбників у будинку;

• до управління соціального захисту або до департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу військово-цивільної адміністрації. Надати їм всі факти про господарювання окупантів в оселі;

• до міськгазу чи облгазу. Надати їм показники лічильника до появи в оселі російських військових та після деокупації.

Допомогти вирішити цю ситуацію та не платити борг може довідка ВПО, яка підтверджує, що громадянин тимчасово не проживав за відповідною адресою.

Як писали «ФАКТИ», мешканцям Київщини останнім часом масово надходять «досудові попередження» від «Київоблгаз збуту» через непідтверджені борги.

Фото Pixabay

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