Півтори тисячі родин можуть лишитися без житла у Києві: що відбувається

Днями Київська міська прокуратура відзвітувалась, що повернула у власність Києва 7,7 гектара землі. На цій землі 8-й рік поспіль будується житловий комплекс «Голосіївська долина». Будівництво розпочинала компанія «Укрбуд», а зараз добудовує об’єкт харківська компанія «Строй сіті кепітал». Перший будинок на 9 секцій майже збудований, а перші три секції мають сертифікат про завершення будівництва та готуються до введення в експлуатацію.

З 1500 інвесторів, яких Київська міська прокуратура зробила постраждалими, є ті, чиї домівки знищені повністю, ті, хто змушений був виїхати зі свої міст через проведення там бойових дій, є ті, хто зараз служить у Збройних Силах України, захищаючи нашу державу, і, на жаль, ті, хто загинув.

Військовослужбовець Ігор З. про те, що його родину залишили без житла, дізнався на передовій: «Я не знаю, кому можна вірити… І чи можна комусь вірити взагалі. Поки не знаю, чи повернусь живим з війни, а в цей час прокурори вирішили забрати житло у мене та моїх дітей. 8 років будівництво йшло, пережили падіння „Укрбуду“, отримали обіцянку президента, надію на отримання свого житла, а Київська міська прокуратура лише зараз вирішила розібратися, що ж там з землею».

Оксана Д., мама трьох дітей, довгоочікувані метри мала отримати ще восени минулого року.

«У нашій квартирі зроблено все. Ми оглядали її і вирішили не заходити на ремонт взимку, а почекати весни. Весною 2022 прийшла війна до Києва, а весною 2023 року влада просто вирішила, що ми з чоловіком інвестували в повітря… Тобто коли давали дозвіл на будівництво, сертифікат готовності будинку, то у КМДА не бачили порушень. І ось зараз, коли будинок готовий, рейдерські вирішили забрати його», — розповіла жінка.

Довідка У 2015 році АТП 13058 підписує договір з ТОВ «Укрбуд Девелопмент», яка маскується під державну корпорацію «Укрбуд», договір на зведення на своїй території житлового комплексу на 2250 квартир (5 будинків, дитячий садок, паркінг, панорамний ліфт). Місто видало містобудівні умови та обмеження, дозволи на будівництво першого (9 секцій по 22 поверхи) і другого (4 секції по 24 поверхи) будинків. У 2019 році Максим Микитась, бенефіціар ТОВ «Укрбуд Девеломпент» втратив бізнес та сів за ґрати. 23 будівельних майданчики по всьому Києву зупинились, а 13 000 сімей виявились ошуканими, втратили заощадження, не отримали квартири. У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський у прямому ефірі пообіцяв, що усі об’єкти «Укрбуду» добудує КМБ. У липні 2020 року, всупереч цим обіцянкам, ЖК «Паркова долина», «Крістал хаус» та БЦ «Левел» передають на добудову ТОВ «Строй сіті кепітал» (Харків). Підписані договори із замовником будівництва, фондом фінансування будівництвом, укладаються нові угоди з інвесторами. Будівництво йде аж до початку повномасштабної війни. У липні 2021 року Київська міська прокуратура подає позов з метою скасування державної реєстрації, розірвання договору оренди землі з АТП 13058 з причин, що нібито цільове призначення землі змінено незаконно. А 9 лютого 2023 р. Північній апеляційний суд м. Києва повністю задовольняє позов Київської прокуратури.

598

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram