«Гаррі Поттер» скоро вперше стане батьком: подруга актора Деніела Редкліффа вагітна

Американські та британські ЗМІ опублікували свіжі фотографії відомого британського актора Деніела Редкліффа та його подруги Ерін Дарк. Знімки, які папараці зробили днями в Нью-Йорку, не залишають сумнівів у тому, що 33-річний виконавець ролі Гаррі Поттера скоро вперше стане батьком.

Пальто та спортивний костюм 38-річної Ерін були не в змозі приховати її помітно кругленький животик.

Редкліфф і Дарк не коментують хвилю чуток, яка одразу ж прокотилася соцмережами. А ось їхні друзі на умовах анонімності підтвердили, що Ерін вагітна.

«Деніел і Ерін щасливі як ніколи. Вони неймовірно схвильовані й чекають, коли стануть сім'єю з трьох осіб. Вони тільки недавно розповіли рідним і друзям про майбутню важливу подію. Це просто приголомшливий час!» — заявило одне з джерел.

Інший інсайдер додав: «Їхні стосунки з Ерін — це щось неймовірне. Усі, хто їх знає, переконані, що вони будуть приголомшливими батьками. Вони не афішували новини доти, доки приховувати живіт Ерін стало неможливо».

Редкліфф і Дарк зустрічаються вже понад 10 років. Вони познайомилися на зйомках фільму «Убий своїх коханих» у 2012 році. Картина вийшла в прокат роком пізніше.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що син засновника Playboy і зірка «Гаррі Поттера» стануть батьками близнюків.

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