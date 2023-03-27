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«Гаррі Поттер» скоро вперше стане батьком: подруга актора Деніела Редкліффа вагітна

13:30 27 березня 2023
Деніел Редкліфф та його подруга Ерін Дарк

Американські та британські ЗМІ опублікували свіжі фотографії відомого британського актора Деніела Редкліффа та його подруги Ерін Дарк. Знімки, які папараці зробили днями в Нью-Йорку, не залишають сумнівів у тому, що 33-річний виконавець ролі Гаррі Поттера скоро вперше стане батьком.

Пальто та спортивний костюм 38-річної Ерін були не в змозі приховати її помітно кругленький животик.

Редкліфф і Дарк не коментують хвилю чуток, яка одразу ж прокотилася соцмережами. А ось їхні друзі на умовах анонімності підтвердили, що Ерін вагітна.

«Деніел і Ерін щасливі як ніколи. Вони неймовірно схвильовані й чекають, коли стануть сім'єю з трьох осіб. Вони тільки недавно розповіли рідним і друзям про майбутню важливу подію. Це просто приголомшливий час!» — заявило одне з джерел.

Інший інсайдер додав: «Їхні стосунки з Ерін — це щось неймовірне. Усі, хто їх знає, переконані, що вони будуть приголомшливими батьками. Вони не афішували новини доти, доки приховувати живіт Ерін стало неможливо».

Редкліфф і Дарк зустрічаються вже понад 10 років. Вони познайомилися на зйомках фільму «Убий своїх коханих» у 2012 році. Картина вийшла в прокат роком пізніше.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що син засновника Playboy і зірка «Гаррі Поттера» стануть батьками близнюків.

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