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Спорт

Пролунали два вибухи: автомобіль віцечемпіона світу спалили серед ночі у Белграді (фото)

17:45 10 квітня 2023
Джордже Вишацькі

В одному з районів Белграда згоріла машина, що належить сім'ї віцечемпіона світу з веслування Джордже Вишацькі, який вже 14 років обіймає посаду генерального секретаря Олімпійського комітету Сербії, повідомляє kurir.rs.

За інформацією видання, близько 5:30 ранку в понеділок пролунали два вибухи, після чого спалахнув «Фольксваген Тігуан», на якому їздила дружина Вишацькі Єлена. Пізніше вогонь перекинувся на ще один автомобіль, що був припаркований поруч. Незабаром на місце прибули пожежники та локалізували спалах. Експерти схиляються до того, що транспортний засіб облили легкозаймистою рідиною, швидше за все, бензином, а потім підпалили. Поліція вже вивчає відео з камер спостереження, щоб встановити, хто вчинив злочин.

Сам Вишацькі вже заявив, що у нього «немає коментарів щодо того, що сталося».

Зазначимо, що 47-річний Джордж Вишацькі — віцечемпіон світу з веслування 2001 року та бронзовий призер ЧС-1998. Також у послужному списку відомого спортсмена є перемоги на етапах Кубка світу. У 2009 році учасника Олімпійських ігор у Сіднеї було обрано генсеком Олімпійського комітету Сербії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 21-річний футболіст дивом вижив під час пожежі, півгодини провисівши на висоті 11-го поверху.

Фото kurir. rs

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