Кабмін звільнив директора БЕБ Мельника

11 квітня Кабінет Міністрів звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. Пізніше народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк підтвердив цю інформацію та заявив, що Мельник написав заяву за власним бажанням.

У жовтні 2022 року депутати з профільних комітетів на спільному засіданні заслухали звіт голови БЕБ Вадима Мельника — нардепи були незадоволені роботою Бюро. Керівник БЕБ на свій захист заявив, що йому не вистачало часу та грошей для реалізації реформи. Пізніше комітет визнав роботу керівництва БЕБ незадовільною.

«Ми бачимо всі ознаки провалу реформи, на яку витратили понад 100 млн грн із бюджету», — заявив голова фінансового комітету Данило Гетьманцев під час засідання.

Нагадаємо, перезавантаження Бюро стало однією з умов програми розширеного фінансування МВФ. У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін до чинного закону, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета — розробити прозорі критерії відбору персоналу та керівництва Бюро. Також у документі йдеться, що БЕБ має підпорядковуватися Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз. У березні парламент запропонував достроково припинити повноваження директора БЕБ Вадима Мельника та його заступників. Відповідний законопроект № 9080 про перезавантаження БЕБ зареєстровано у парламенті 3 березня.

Нагадаємо, Кабмін призначив Мельника директором БЕБ 20 серпня 2021 року. До цього він очолював Державну фіскальну службу.

Фото РБК-Україна

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