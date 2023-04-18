«Навіть якщо всі проголосують проти путіна, ми все одно побачимо путіна»: чому росіяни воюють на боці України проти росіян

Русский Добровольческий Корпус (РДК) — це підрозділ, сформований влітку 2022 року. У його лавах перебуває чимало колишніх російських військових і навіть спецпризначенців, які вирішили на території України боротися із путінським режимом.

На відео, яке опублікував проєкт «Український Свідок», представники РДК — Русского Добровольческого Корпуса, які в Україні воюють проти росіян.

Бійці РДК воювали в Ірпені, Мощуні, на Миколаївщині, Харківщині, на Запоріжжі та на Донеччині. В якийсь момент РДК перекваліфікувався на спецоперації. «Це острів Зміїний, Каховка, Брянськ», — пояснює начальник штабу корпусу із позивним «Фортуна».

«Фортуна» народився у Новосибірську, але з 2017 року живе в Україні. Він брав участь в операції РДК у Брянській області: 2 березня 2023 року бійці підрозділу перетнули державний кордон російської федерації. Ба більше, за кілька днів після зйомок цього матеріалу вони зробили це знову.

Сам «Фортуна» розповідає: поки жив у росії, боровся проти режиму путіна. Він належав до руху, представники якого зривали державні мітинги — і навіть підпалювали офіси «єдиної росії» та управління ФСБ.

«Фактично всі бійці РДК — добровольці. Серед них є і колишні російські військові», — каже «Фортуна». Одним із таких військових є боєць із позивним «Ланс». Він брав участь у штурмі Мар’їнки та в Широкинській операції, бився із росіянами та проросійськими найманцями під Іловайськом. Був у складі Першої штурмової роти «Да Вінчі». «Ланс» родом з Іваново, у минулому — представник націоналістичного руху. У 2014 році він підтримав полк «Азов». «Конфлікт на південному сході України — це був конфлікт росії з Україною, — каже „Ланс“. — Я зрозумів, що залишатись осторонь для мене неприйнятно».

Особовий склад РДК — це виключно росіяни. Переважно, громадяни рф, але до лав корпусу можуть приєднатись і особи без російського громадянства, якщо вони є етнічними росіянами. «Раніше брали всіх, а тепер цікавимося, чим та людина може бути нам корисна, — розповідає „Фортуна“. — Також кандидат має пройти низку перевірок, включаючи поліграф».

Особовий склад РДК — це виключно росіяни

Однією зі знакових операцій РДК, про яку вони можуть розповідати публічно, була операція в Каховці у січні 2023 року. Завданням бійців корпусу було знищення прихованого командного пункту військ рф. «Взяли полоненого, залишили вбитими більше десятка російських солдатів», — ділиться деталями операції військовий із позивним «Могила». Цей боєць приїхав в Україну із Татарстану. Доброволець розповів цікаві речі про відчуття страху на війні. «Йти воювати треба не із думками про те, що тебе тут застрелять. А про те, що ти прийшов вбивати, ти прийшов знищувати ворога. Тоді відчуття страху притупляється миттєво», — каже він.

Метою РДК є закінчення війни на умовах України, покарання усіх винних в агресії та демонтаж росії як держави

Ставлення до росії у бійців — без оптимізму. «Немає пасіонаріїв в країні, — каже „Фортуна“. — Років п’ятнадцять тому ще можна було щось змінити, зараз вже ні. Навіть якщо всі проголосують проти путіна, ми все одно побачимо путіна».

Метою РДК, за словами начальника штаба, є закінчення війни на умовах України, покарання усіх винних в агресії та демонтаж росії як держави.

Як можна подати заявку про приєднання до РДК? «Це можна зробити через будь-які соцмережі», — каже «Фортуна». Хоча часом буває, що всі бійці корпусу перебувають на бойових завданнях, тому заявки залишаються без відповіді. Крім того, є певні складнощі із тим, аби переправити людину в Україну з Європи чи з росії. Але навіть попри це, заяви на вступ до РДК приходять постійно, а кількість бійців — зростає.

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