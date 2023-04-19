У мережі повідомили про загибель екснардепа Олега Барни: що відомо на цей момент

Напередодні у мережі повідомили, що на фронті загинув народний депутат восьмого скликання, сержант Олег Барна, який пішов захищати Україну у лавах 68-ї Окремої Єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

«Не повірив. Не вірю. І не віритиму до останнього. Хай ця звістка буде прикрою чуткою, жахливим непорозумінням, злим жартом. Не сьогодні, так завтра, не завтра, так за кілька днів Олег з’явиться. Або його знайдуть десь серед трьохсотих. Будемо сподіватися і молитися. Безкомпромісний, часом різкий та імпульсивний, але щирий, прямий, відвертий і сміливий. Таким Олег Барна був, є і, сподіваюся, залишиться. А ще сьогодні його день народження. З неділі на понеділок Олег вітав нас з Мариною із Великоднем. Степан (брат Олега Барни. — Авт.) каже, що бригада наразі загибель Олега не підтверджує, і тіла ніхто не бачив. Тож давайте чекати і вірити в краще, в те, що Олег живий. Боже, поможи!» — написав у соцмережі п`ятий президент України Петро Порошенко.

Втім, офіцер по зв'язкам із громадськістю 68-ї Окремої Єгерської бригади Мирослав Семенюк повідомляв LIGA.net, що Барна, найімовірніше, загинув у бою, але його тіло ще не евакуювали…

Олег Барна народився 18 квітня 1967 року у селі Нагірянка Тернопільської області. Народний депутат України 8-го скликання від партії БПП.

Олег Барна

Був активним учасником Євромайдану в Чортківському районі та у Києві. У лютому 2014 року був поранений під час зіткнень в Маріїнському парку. Влітку того ж року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО. Воював в 128-мій окремій гірсько-піхотній бригаді командиром мінометного розрахунку. З початком російського вторгнення пішов добровольцем у військкомат.

Нагадаємо, що нещодавно у Селідовому, що на Донеччині, на Алеї Слави на кладовищі поховали журналіста інформаційного агентства «Вчасно» Олександра Цахніва, який загинув під Бахмутом.

Фото зі сторінки Олега Барни

278

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram