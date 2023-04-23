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Світ

У Мадриді під час пожежі, що спалахнула в ресторані через страву-фламбе, загинули двоє людей

12:42 23 квітня 2023
Рятувальники на місці інциденту

У Мадриді поліція веде розслідування у зв'язку із загибеллю двох людей у модному ресторані італійської кухні Burro. Близько опівночі 22 квітня там спалахнула пожежа.

Заклад був переповнений. Щонайменше 10 осіб отримали опіки. Шестеро з них перебувають у лікарні у тяжкому стані, повідомляє газета El Espanol. Ще кілька відвідувачів звернулися по медичну допомогу з травмами, причиною яких стала тиснява на виході з ресторану.

Госпіталізація потерпілого

За даними екстрених служб, пожежа почалася, коли офіціант подав на один із столиків фламбе — страву, облиту міцним алкогольним напоєм. Його ефектно підпалюють перед гостями. На цей раз щось пішло не так. Полум'я, щойно офіціант підніс до страви запальничку, за лічені секунди перекинулося на пластикові рослини, якими був прикрашений зал. Вони спалахнули миттєво.

Відвідувачі ресторану дістали опіки

У гасінні пожежі брали участь кілька бригад. Проте уникнути жертв не вдалося. Поліція та пожежна служба наразі з'ясовують, хто дав дозвіл адміністрації ресторану прикрасити зал пластиковими рослинами.

Нагадаємо, у 2008 році в центрі Києва згорів ресторан «Блінофф», тоді четверо людей загинули та вісім постраждали. Однією з причин події правоохоронці вважають виконання замовлення конкурентів.

Фото twitter.com/elespanolcom

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