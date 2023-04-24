Громадська організація «Спільна мета» поєднує мешканців одеських багатоквартирних, так званих, «проблемних» будинків у боротьбі за їхні права. Сьогодні вдень відбулося перше засідання ініціативної групи об'єднання, яке отримало назву «Є світло». Про це повідомляє видання Odessa. Online.

«За останній тиждень до нас звернулося більше 180 осіб — це мешканці одеських житлових комплексів, які мають проблеми, у тому числі й з компанією ДТЕК «Одеські електромережі», — розповів громадський діяч. — У всіх проблеми різні: у когось із підключенням до мереж, у когось із промисловим тарифом, у когось проблеми тягнуться роками, хтось зіткнувся з «системою» тільки нещодавно. Ми будемо ділитися досвідом, розбирати кейси, щоб спільно досягати результату. Було прийнято «тимчасовий порядок приєднання електроустановок до системи розподілу». Фактично порядок прибрав більшу частину бюрократії і обрізав у правах монополістів. Так, згідно з порядком, переведення населення з промислового тарифу на цивільний можливе навіть за умови не завершеної процедури приєднання.

У першому засіданні взяли участь мешканці ЖК «Ізумруд», ЖК «Акварель 2», ЖК «Еталон», ЖК «Парк Фонтанів», ЖК «Нові Черемушки», ЖК «Квартал 2020» та кількох інших. Представники різних ОСББ ділилися своїм досвідом вирішення проблем, пов'язаних з неохайними забудовниками, нав'язаними керуючими компаніями і монополістами.

Наприклад, мешканці ЖК «Ізумруд», що на Сахарова, 36, втомившись від дій нав'язаної керуючої компанії, змогли об'єднатися в ОСББ, проте компанія ДТЕК відмовляється підписувати з ними договір. Справа вже майже дійшла до суду.

«Проблема у нас багатогранна, — розповіла Алла Нефьодова, голова ОСББ „Смарагд 2007“. — Будинок здали в 2007, і забудовник поставив свою керуючу компанію. На початок 2022-го року вона накопичила мільйонні борги перед ДТЕК. Ми виявилися крайніми — незважаючи на те, що жителі справно оплачували світло у своїх квартирах. Ми створили ОСББ, щоби безпосередньо укласти договір з ДТЕК, виконали всі вимоги законодавства але нас ігнорують».

Після року безрезультатних листування з енергетичною компанією Алла Нефьодова написала скаргу до НКРЕКП, який своїм розпорядженням зобов'язав ДТЕК у 10-денний термін підписати договір.

У свою чергу, представник правління ОСББ «Еталон» 2017 Андрій Ліхопуд зазначив, що міська влада, яка виступає в деяких випадках замовниками будівництва, усувається від проблеми і не хоче допомагати одеситам.



«У свій час я сам вляпався і зв'язався з об'єктом незавершеного будівництва, — розповів Андрій Ліхопуд. — І довелося в усьому цьому розбиратися. Основна проблема в тому, що місто має бути тим модератором, яке має вивчати проблему і допомагати своїм мешканцям її вирішити». Але за фактом виходить, що кожен із нас бореться індивідуально, до банального перекриття доріг, але від цього нікому не краще".

За підсумками першої зустрічі учасники ініціативи «Є Світло» вирішили підготувати звернення на ім'я «Спільної мети», міської влади та перевіряючих структур.

«Зараз у регіоні комісія НКРЕКП перевіряє дотримання законодавства компанією ДТЕК, — розповів Артем Каспарян. — Ревізори працюватимуть ще два тижні і це чудова можливість донести до відома ревізорів інформацію про реальний стан справ. Ми хочемо, щоб відбувся круглий стіл із представниками НКРЕКП міськими владою, ДТЕК та нашою громадською організацією як медіатор, де люди зможуть розповісти про свої проблеми та почути відповіді на свої питання».

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