Мама просить допомоги: ексфутболіст «Шахтаря» зник безвісти (фото)
Мати колишнього футболіста молодіжної команди «Шахтаря» та вінницької «Ниви» Михайла Костенка просить допомоги у пошуках зниклого сина, зв'язок із яким обірвався у грудні 2022-го, коли він воював під Бахмутом.
«Допоможіть знайти. Важлива будь-яка інформація! Зник у грудні під Бахмутом. Костенко Михайло Андрійович.
Відомо, що до 15 років Михайло Костенко займався в академіях київських «Арсенала» та «Динамо». У 2012--2016 роках нападник був у системі «Шахтаря», де виступав за молодіжну команду. Пізніше Михайло перебрався на правах оренди до «Олександрії» U-19.
Крім того, на професіональному рівні Костенко, в активі якого два матчі за збірну України U16, захищав кольори вінницької «Ниви» та «Чайки» з Петропавлівської Борщагівки. Пізніше виступав у аматорах за «Джуніорс» (Шпитьки, Київська область) та «Полісся» (Ставки, Житомирська область), у складі якого ставав найкращим бомбардиром Кубка області.
Влітку минулого року Михайло зробив пропозицію своїй коханій Анастасії — футзалістці багатьох українських команд, яка грає за один із клубів Угорщини.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок знаменитого футболіста «Динамо» Юрія Дмитруліна обнесли мародери-рашисти.
Фото ФК «Нива», Facebook57
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