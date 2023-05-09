Ще один зрадник: депутат-утікач Олійник закликав миритися з рф і врахувати її інтереси

Ексголова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, який у лютому 2022 року втік з України, розмістив у соцмережі малюнок з голубом миру, якого тримають дві долоні, виконані у кольорах українського та російського прапорів. Під малюнком був допис, у якому Олійник закликає якнайшвидше припинити бойові дії та сісти з росією за стіл перемовин.

«О, в нас тут новий Мураєв з'явився. Колишній голова Дніпропетровської облради, близький до Коломойського, Святослав Олійник пише, що потрібно скоріше йти на компроміс з росією з урахуванням її інтересів, і розміщує у пості прапор держави, яка лише у його рідному місті за один раз вбила 40 людей ракетним ударом по багатоповерхівці», — звернув увагу на слова Олійника журналіст Денис Казанський.

Олійник фактично звинуватив у російській агресії українську сторону, зазначивши, що це «політичні діячі» України заради «нездорових амбіцій» жертвують «життями сотень тисяч простих громадян». На думку колишнього депутата, «конфлікт» (так Олійник називає російсько-українську війну) слід якомога скоріше завершувати мирними переговорами.

«Скільки років вже пишу про політику, колаборантів, зрадників, а досі до кінця не можу осягнути, що буває настільки безмежне скотство. Такі виправдають що завгодно. І геноцид свого ж народу, і концтабори, і газові камери. Наскільки я розумію, оскільки він це пише, то перебуває зараз не в Україні. Просто цікаво, а як він збирається потім у своє рідне місто повернутись і дивитися в очі своїм землякам?» — коментує Денис Казанський.

Про те, що Святослав Олійник залишив територію України, повідомляють і інші джерела, знайомі з фігурантом скандалу. Вони ж порушують питання і про те, чи буде позбавлений Олійник українського громадянства. Подібний захід був застосований вже неодноразово щодо зрадників України. Так, наприклад, у січні 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив громадянства Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та інших.

Нагадаємо, що Святослав Олійник двічі (у 2006−2007 та 2007−2012 рр.) був обраний народним депутатом. У березні 2014 року Ігор Коломойський на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації призначив Святослава Олійника одним зі своїх заступників. Пізніше його було обрано першим заступником голови, а згодом і головою Дніпропетровської обласної ради. На останній посаді він пропрацював до грудня 2020 року.

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