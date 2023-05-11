ЛОК та «Охматдит» створять перший в Україні Центр для реабілітації дітей, постраждалих від війни

В рамках реалізації благодійного проєкту «Діти війни» на базі лікарні «Охматдит» в Києві буде створено сучасний реабілітаційний центр зі стаціонарним відділенням.

«Будуть створені умови для роботи з пацієнтами з різними видами травм і патологій: це і діти, які отримали опікові травми, і пацієнти після важких хірургічних втручань; діти з ампутаціями тощо. В рамках проєкту заплановано закуплію понад 190 одиниць необхідного медичного та реабілітаційного обладнання», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Реабілітаційний Центр стане унікальним, адже в «Охматдиті», як найбільшій дитячій лікарні країни, під одним дахом зібрані найкращі різнопрофільні спеціалісти, які долучатимуться до лікування пацієнтів, які проходитимуть реабілітацію.

Зараз в «Охматдиті» лікуються діти з деокупованих територій, багато з них мають мінно-вибухові, осколкові та кульові поранення. Всі вони потребують довготривалої реабілітації та повинні перебувати під постійним наглядом професіоналів. Разом з тим сьогодні відділення реабілітації не має умов для перебування дітей на стаціонарному лікуванні. Це значно ускладнює процес реабілітації, зменшує його тривалість та ефективність й також часто не дає можливості впроваджувати необхідні сучасні реабілітаційні методики. Бо на даний момент реабілітологи

мають можливість працювати з дітьми, тільки в період їхнього перебування в інших стаціонарних відділеннях лікарні. Або ж пацієнти змушені щодня їздити в «Охматдит» на заняття з реабілітологом, а це часто складно для родин, бо більшість пацієнтів не з Києва.

Для створення спеціалізованого Центру реабілітації для дітей, постраждалих внаслідок бойових дій, необхідно близько 40 млн грн, з них 25 млн піде на закупівлю медичного обладнання, а ще 15 млн — на ремонтні і будівельні роботи. Цю суму Львівський Оборонний Кластер та НДСЛ «Охматдит» планують залучити у вигляді благодійних пожертв в рамках реалізації проєкту «Діти війни».

Фото з сайту https://www.childrenofwar.in.ua

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