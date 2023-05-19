Останнім часом активізувались депутати-мажоритарники, які розпочали власні політичні кампанії. Головними інформаційними приводами є піар на війні, волонтерська допомога, допомога біженцям, але обов’язково із використанням власних політичних брендів. Таку думку висловив політичний експерт, політтехнолог Олександр Кочетков у своєму дописі у ФБ:

«Уважно слідкую за регіонами, за тим, як себе поводять в період війни місцеві еліти. Зараз увагу привернула Черкащина. Висновки здебільшого сумні. Переважають такі феномени, для яких війна — це щось типу коронавірусу. Логіка дій така сама: спочатку вони завмирають та вичікують, потім починають демонструвати потенційному електорату свою шалену активність. Але піар — на першому місці. Придбав 3 медичні рюкзаки — відпіарився. Вся допомога міжнародних гуманітарних фондів до біженців має доходити виключно у політично брендованих пакетах. А як же, бо ж ці передані генератори, МРТ-апарати, соціальний транспорт, вони жодним чином не потрапили б до громади, аби не активність місцевих номенклатурних баронів — того ж Віталія Войцехівського чи Антона Яценка та їх несамовитих «команд».

До таких висновків експерт прийшов, аналізуючи місцеві ЗМІ, в яких збільшилась кількість повідомлень про відновлення політичної агітації. При цьому Кочетков вважає, що такий підхід не буде результативним у довгій перспективі.

«Вийшла серія публікацій про перебіг політичного процесу на Черкащині. Там же чистий треш. Піднімає голову відомий схематозник Антон Яценко, відомий як батько тендерної мафії. Вже вибудувалась черга з ветеранів війни, які мріють начистити писок цьому унікуму, який, на жаль, не тоне. Його ідейний поплічник, депутат сусіднього округу Віталій Войцехівський, не відстає. Він роздає гуманітарку у тих самих згаданих брендованих пакетах „Команда Войцехівського“. Це при тому, що він — чинний депутат від „Слуги народу“. Політикани не хочуть бачити, що в країні війна. Їм краще зупинитися. Облишити примітивний піар з наміром прилаштуватися до майбутньої годівниці. Інакше їх насправді почнуть відловлювати і вручну пояснювати їх рівень суспільної довіри».

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