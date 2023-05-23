Шмигалю закинули нерозуміння інтересів бізнесу: про що пишуть ЗМІ

Кабмін Дениса Шмигаля та бізнес не можуть знайти точки дотику. Попри низку викликів, які стоять перед підприємцями, в уряді не хочуть їх вирішувати чи навмисно пропонують рішення, які не впливають на розвиток економіки, пише видання «Delo.ua».

«Один з прикладів — чергова хвиля «дерегуляції», яку запустив уряд наприкінці минулого року. Історія різного роду «регуляторних гільйотин», «спрощень» та «удосконалень» тягнеться далеко не перший рік. Однак кількість дозволів, ліцензій та інших спеціальних документів та процедур, що стримують розвиток бізнесу, все ще залишається надмірною. Цього разу уряд нібито підійшов до питання «системно» та анонсував «масштабні зміни». Тільки щодо Мінекономіки мають скасувати половину зайвих папірців, в інших відомствах обсяг коливається від 10 до 30%. Інші мають «удосконалити та оцифрувати… А багато ідей про спрощення, що звучать у медіа, — це лише пропозиції міжвідомчої робочої групи, і уряд Шмигаля підтримує далеко не всі з них. Крім того, ступінь впливу деяких ліквідованих дозволів на реальну економіку мізерна. Наприклад, в березні Кабмін скасував видачу голограм на компакт-диски, серед інших важливих пропозицій — відмова від дозволу Держземагентства на експорт картографічної продукції або від дозволу на цілительство (народна медицина)», — пише видання.

У статті наголошується, що однією з ключових проблем є бронювання критичної кількості працівників від мобілізації для забезпечення функціонування підприємств.

«Ще наприкінці літа минулого року бізнес підтримав пропозицію Мінцифри щодо проєту „єВідрядження“ (виїзд за кордон в обмін на заставу), але Денис Шмигаль заблокував цю ініціативу. Новий порядок, ухвалений урядом у січні цього року, теж працює з перебоями», — йдеться у публікації.

Ще на початку травня у Європейській бізнес-асоціації заявляли, що, попри формальні зрушення, на практиці чиновники все ще «маринують» списки підприємців тижнями. За даними ЄБА, у понад 80% компаній, які є їхніми членами, є працівники, що потрапили під мобілізацію, у половини компаній забрали кожного десятого працівника. У деяких в армію забирають близько 40% усіх співробітників, що паралізує бізнес.

«Повернення з 1 липня у повному обсязі штрафів та перевірок для бізнесу, посилення митного контролю, проблематика необґрунтованого блокування податкових накладних, пов'язані з корупційними ризиками», — пише «Діло».

Крім перерахованих, викликами для бізнесу є все ще великий рівень тіньової економіки, зокрема, ринок нелегального тютюну становить рекордні 22%. При цьому на легальний бізнес накладаються нові зобов'язання.

Також підприємці стурбовані низкою регуляторних ініціатив, які з головою перекриють анонсовані послаблення програми дерегуляції. Наприклад, уряд та депутати розглядають можливість створення нових інститутів у сфері захисту прав споживачів — ГО «Союз громадських об'єднань споживачів» та Комісії з позасудового вирішення спорів", — пише «Діло». На думку автора статті, є можливість проводити додаткові перевірки бізнесу; накладати штрафи; проводити обов'язкові платні навчання для підприємців тощо. Також законодавці збираються запровадити обов'язковий екологічний аудит для бізнесу, включно навіть з ФОП, запровадити додаткове оподаткування молочної галузі, блокується робота Держлікслужби, що негативно впливає на діяльність фармринку та забезпечення населення ліками.

«Очевидно, що за відсутності помітних економічних успіхів Денису Шмигалю та його уряду хочеться показувати хоч якусь видимість діяльності. Втім, Кабміну варто було б по-справжньому звірити годинник із реальним бізнесом, який сплачує податки, створює робочі місця та залучає інвестиції під час війни», — резюмує видання.

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