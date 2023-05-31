Дружина, доньки та зять померлого у 2021 році від коронавірусу російського олігарха Олега Бурлакова шахрайським шляхом вивели на офшорні рахунки майже 1,5 млрд доларів статків, які приховують від санкцій ЄС. Про це у своєму розслідуванні повідомляє «Прямий».

«Поки українська та європейська влада вишукують російські активи та капітали й накладає санкції на їхніх власників, у Монако на сотні мільйонів доларів, виведених з нафтогазової галузі рф, ведуть спокійне та розкішне життя Людмила та Вероніка Бурлакови, а також Грег Глінер», — виявили журналісти.

71-річна дружина померлого олігарха Людмила Бурлакова, яка сьогодні значиться в базі розшуку МВС України, разом зі своєю донькою Веронікою та її чоловіком американцем Грегорі Глінером у 2018 році заволоділи коштами з продажу російського нафтогазовидобувного підприємства «Бурнафтогаз» на суму майже 1,5 млрд доларів. Ці гроші олігарх Бурлаков ще при житті разом зі своїм партнером у цілях податкової оптимізації перерахував на зберігання своїй дружині на рахунки у Швейцарії. Однак Людмила Бурлакова під час процесу розлучення вирішила заволодіти цими коштами, використавши для цього свого зятя Грегорі Глінера.

«Глінер, маючи великий досвід роботи на фондових ринках, придумав схему виведення цих грошей. У 2018-му та 2019 роках Людмила Бурлакова нібито „втратила“ велику частину грошей на біржі як інвестиції, зроблені через фонд Ironwall Capital Management свого зятя. Проте слідство підозрює, що ця майнова шкода була фіктивною», — йдеться в публікації.

В результаті через фонд Глінера в період з 31 травня 2018 року по 19 березня 2019 року майже 1,5 млрд доларів Бурлакова були виведені на різні офшорні рахунки самої Бурлакової, її дочок Вероніки та Олени, а також у багамський траст «Золотий пшеничний траст».

В Монако, де проживає сьогодні родина російського олігарха, щодо Людмили та Вероніки Бурлакових, а також Грегорі Глінера відкрито кримінальне провадження з приводу приховування та відмивання грошей. Окрім цього, на цю родину за заявами Миколи Казакова, бізнес-партнера Олега Бурлакова, відкриті справи у Великобританії, США та Латвії, де Людмила Бурлакова намагається за допомогою фіктивних нотаріальних документів заволодіти також спадком свого чоловіка, в тому числі відомою 106-метровою яхтою «Чорна перлина», який Бурлаков своїм заповітом залишив своїй сестрі та партнеру Казакову.

В публікації зазначається, що, не дивлячись на всі спроби Людмили Бурлакової приховати в офшорах статки російського олігарха, вони все одно можуть бути заморожені, як це вже відбулось з більш ніж 20 млрд доларів інших російських олігархів.

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