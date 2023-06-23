Передостання п'ятниця місяця — день, в який набагато простіше розв'язувати поточні проблеми, ніж зазвичай, вважають астрологи.

Крім того, сьогодні вдасться отримати дуже важливу інформацію, яку можна буде використовувати в своїх цілях. Також в цей день варто зателефонувати друзям і разом сходити кудись прогулятися, радить Ukr.Media.



Овен

День пройде плідно, якщо ви не витатимете в хмарах і зосередитеся на вирішенні практичних завдань. Допоможуть перевірені союзники та нові знайомі, знайдуться люди, на яких можна покластися. Середина дня — сприятливий час для ділових переговорів та обговорення важливих питань.

Овнам можна будувати плани на найближче майбутнє, домовлятися про спільну діяльність. Друга половина дня порадує хорошими новинами щодо членів сім'ї або інших дорогих вам людей.

Телець

День не позбавлений труднощів, але ви знайдете спосіб подолати їх. Багатьох Тельців рятує інтуїція: вона надзвичайно гостра, дає точні та своєчасні підказки. Можливі приємні знайомства, не виключений початок ділових чи особистих стосунків, які розвиватимуться дуже динамічно та прикрасять ваше життя.

Імовірні грошові надходження, вони можуть виявитися значнішими, ніж ви очікували. Не виключено повернення давніх боргів, про які ви давно забули. У другій половині дня варто побути наодинці із собою, це допоможе набути душевної рівноваги.

Близнюки

Дуже плідний день у Близнюків. Добре проходять ділові переговори, можна домовитися про довгострокову співпрацю, знайти нових партнерів та однодумців. Спільна діяльність може започаткувати романтичні стосунки; момент для їх початку зараз найкращий.

Можливі незаплановані поїздки, які складуться виключно вдало, та виявляться не лише корисними, а й цікавими. Є шанс навчитися чогось нового, розширити кругозір. Друга половина дня підходить для покупки.

Рак

Все виходить навіть краще, ніж ви очікували. Оригінальний погляд на речі, творчий підхід до справ допомагають досягати відмінних результатів. Можливі зміни на краще у професійній сфері, деякі Раки отримають привабливі пропозиції, від яких не захочуть відмовлятися. Ймовірне отримання інформації, яка виявиться дуже корисною для роботи.

З погляду особистих відносин день складається не так вдало. Можливі сварки та розбіжності з близькими, не виключені конфліктні ситуації, в яких вам доведеться проявити максимум тактовності та делікатності, щоб згладити гострі кути.

Лев

Відповідний день для змін у професійній сфері. Якщо Леви поки що не готові зробити рішучі кроки, варто обговорити з союзниками та однодумцями план дій, домовитися про те, що ви зробите, розподілити обов'язки — це допоможе уникнути важких моментів у майбутньому.

Сприятливий день навчання. На семінарах, конференціях та інших подібних заходах ви зможете зав'язати цікаві знайомства, одне з них може отримати романтичне продовження. Вечір підходить для сімейного відпочинку.

Діва

Не найпростіший день, але шанси досягти успіху у вас все ж таки є. Допоможе вміння ладити з людьми, завойовувати їх симпатії, невимушено спілкуватися навіть із тими, кого ви погано знаєте. З'являться чудові ідеї, знайдуться і ті, хто допоможе їх реалізувати; можна звертатися за порадами до друзів, підказки виявляться дуже доречними.

День підходить для початку роботи над новими проєктами як комерційними, так і творчими. Деякі Діви отримають цікаві ділові пропозиції, зможуть піднятися кар'єрними сходами. Важливо правильно оцінювати свої можливості, не братися за те, що вам не під силу.

Терези

День для Терезів на диво неспокійний і цікавий. З'являються все нові й нові турботи, маса справ вимагає вашої безпосередньої участі, дорогі вам люди потребують допомоги та підтримки. На щастя, ви сповнені енергії та життєвих сил, здатні багато на що; втоми та перевтоми можна не побоюватися.

Плідно відбуваються переговори, ділові зустрічі; успішні громадські виступи. Обговорюючи робочі питання, намагайтеся не порушувати традицій, не допускати фамільярності. А ось з друзями можна поводитися абсолютно відкрито, не соромлячись своїх емоцій.

Скорпіон

День не плідний, але спокійний і приємний. Буде можливість добре провести час, побачитися з людьми, які вам дорогі та симпатичні. Багато Скорпіонів згадають про старі хобі та отримають масу задоволення, займаючись улюбленою справою. Можливі незаплановані поїздки, які виявляться приємними, піднімуть настрій.

Удача сама не йде вам у руки, але якщо ви докладете зусиль, то зможете досягти успіхів. Деякі Скорпіони зрозуміють, як діяти, щоб вирішити давні проблеми, знайдуть відповіді на питання, над якими не один місяць морочилися.

Стрілець

Хороший день для початку нових справ, цікавих і незвичайних, а також для реалізації творчих задумів. Можна ризикувати, йти на обдуманий ризик; у вас все виходить. Імовірне вдале вирішення фінансових і майнових питань, буде можливість вигідно вкласти гроші або зробити вдалі покупки. На деяких Стрільців чекають цікаві ділові пропозиції, завдяки яким відкриється шлях до кар'єрних вершин.

Вам легко зосередитися на важливій справі, відкинути сторонні думки, розібратися в складній і заплутаній ситуації. Ви зробите багато хорошого не тільки для себе, а й для оточуючих, допоможете тим, хто опинився в складній ситуації.

Козоріг

На шляху можуть з'явитися перепони, але немає сумнівів, що ви знайдете спосіб подолати або усунути їх. З'являться нові ідеї, деякі Козороги зрозуміють, як підійти до вирішення складних і масштабних проблем, які останнім часом ускладнювали їм життя. Важливо вибрати правильний темп, не поспішати, але й відкладати конкретні дії. Прислухайтеся до інтуїції: вона підкаже, коли і що слід зробити.

Імовірні ділові поїздки, які складуться добре та принесуть очікувані плоди. А ось вирушати в дорогу просто так, заради приємних емоцій та нових вражень не варто — ви, швидше за все, розчаруєтеся.

Водолій

День приносить цікаві ідеї, корисні знання та нові можливості. Ваше завдання — витягти з ситуації максимум користі. Це вимагатиме рішучості, деяким Водоліям доведеться взяти на себе відповідальність за інших. Можуть знадобитися якісь незвичайні вчинки, дії, на які ви за інших обставин не наважилися б.

Можна вирушати у поїздки, змінювати обставини. Якщо далекі краї вас не манять, постарайтеся внести щось нове у своє життя — наприклад, оновити житло або знайти справу, яка вас справді захопить.

Риби

Гармонійний та приємний день у Риб. Не доводиться докладати зусиль, щоб досягти поставленої мети, у вас все добре виходить. Можливе отримання якихось важливих повідомлень, корисної інформації. Звертайте увагу на дрібниці: саме вони можуть підказати, що робити далі. Імовірні невеликі грошові надходження, покупки будуть успішними.

Друга половина дня щедра на позитивні емоції та нові враження, немає сумнівів, що ви чудово проведете час. Не виключені знайомства, які отримають романтичне продовження, якщо ви захочете цього.

Також не варто забувати, що 23 червня — день Водяного (Економного або Дбайливого) Щура.

Привітики!

Економний Щур — надзвичайно обережна істота, хитра і прониклива. Він має дуже гострий розум і вміло його використовує, щоб отримати для себе вигоду. Щур не витрачає зайве свої нерви, все, що його не стосується, він спокійно пропускає мимо вух. Також він не любить даремно багато говорити.

Щур часто любить усамітнитися й займатися своїми справами, метушня навколишнього світу його дратує.

Його особисті якості викликають повагу оточення, особливо ціняться гумор, вірність та любов до життя.

«Сьогодні варто багато думати над всім, що ви бачите, самоаналіз несподівано допоможе вам. Також ви отримаєте премію або підвищення, якщо проаналізуєте стратегію своєї компанії та покажете свої висновки керівництву. Не бійтеся виглядати смішним чи незграбним в очах своєї коханої людини — вона все розуміє і дуже вас цінує», — радять знавці Східної астрології.

Про те, для яких знаків зодіаку липень 2023 буде особливо вдалим у фінансовому плані, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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