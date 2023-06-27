Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера дебютує у кіно

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баєна напрочуд схожий на свого батька. Однак не тільки зовнішня схожість зближує їх. Баєна захоплюється бодібілдингом, і Арні із задоволенням допомагає синові «качати залізо». А тепер він ще ділиться з Джозефом секретами акторської майстерності. 25-річний Баєна отримав першу головну роль у своїй кар'єрі.

Прем'єра бойовика Called to Duty (можна перекласти як «За службовим обов'язком») запланована в США і Канаді на 1 липня. Картина має з'явитися на всіх головних стримінгових і кабельних каналах, а також вийти на DVD.

Фільм знято в дусі культового «Найкращого стрільця» з Томом Крузом. Він оповідає про найкращий загін пілотів-винищувачів, у якому служать виключно жінки. Їм набридло бути на побігеньках у асів-чоловіків.

Баєна грає лейтенанта Ендрю Гарріса, пілота-винищувача F-15. Джозеф демонструє свої біцепси в кадрі. При цьому творці фільму стверджують, що син Арні непоганий актор. З ним не було проблем під час зйомок, які проходили в Нью-Джерсі. Він легко запам'ятовував свої репліки і робив те, що від нього хотіла режисер Ешлі Гібсон.

Зірок першої величини у фільмі немає. Можливо, на їхньому тлі Баєна виглядав би не так добре. Однак він сповнений бажання продовжувати кар'єру актора. Між іншим, Шварценеггера на початку його голлівудської кар'єри теж ніхто серйозно не сприймав.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Шварценеггер заінтригував підписників образом сивого Зевса.

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