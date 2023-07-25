Кремль тисне на своїх проксі-маріонеток у Карабаху, аби російські війська залишилися там ще на п’ять років, — експертка

За тристоронньою заявою глав рф, Азербайджану та Вірменії у травні 2020 року, якщо у травні 2025-го жодна зі сторін не вимагатиме виведення військ рф з Карабаху, то термін їхнього перебування подовжиться ще на 5 років. І що ближче травень 2025-го, то вищою є зацікавленість кремля тиснути на своїх прибічників у Карабаху, тим самим перешкоджаючи мирній угоді між Баку та Єреваном.

Про це пише економічна експертка Світлана Кушнір у блозі на «Цензорі».

«Таким чином путін прагне заморозити вірмено-азербайджанський конфлікт за сценарієм Донбасу, Південної Осетії та Придністров'я та зберегти військову присутність на Південному Кавказі та у Східній Європі», — вважає Кушнір.

За її словами, медіатори у переговорному процесі між Вірменією та Азербайджаном — ЄС та США — виступають за мирну угоду на Південному Кавказі, адже це позбавить путіна позицій на цій території та сприятиме остаточній переорієнтації Єревана на Захід.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив про намір Баку налагодити через азербайджанський м. Агдам постачання гумдопомоги до вірменського анклаву Карабаху.

«Після відновлення азербайджанського суверенітету над Карабахом 2 роки тому зв'язок вірменського анклаву з Вірменією здійснюється по Лачинській дорозі, яку контролює російський військовий контингент. Ця магістраль веде до адмінцентру анклаву — м. Ханкенді (вірменською Степанакерт)», — написала вона.

Вона нагадала, що у відповідь на заяву Мішеля про готовність Азербайджану відкрити додатковий маршрут представники проросійського руху «Фронт безпеки та розвитку Арцаху» 18 липня перекрили дорогу через Агдам до Ханкенді бетонними блоками. І стверджують, що в анклаві панує «голод та гуманітарна катастрофа». Хоча заяви про «голод» в анклаві спростувало розслідування нардепа Володимира Крейденка. Він з легкістю замовляв для корпоративів м'ясо, рибу, сир, десерти у м. Ханкенді.

«Згаданий „Фронт безпеки та розвитку Арцаха“ створив емісар путіна Рубен Варданян. Він внесений до української бази співучасників російської агресії — „Миротворець“ — за ініціативою СБУ», — нагадала Кушнір.

Зазначається, що за тристоронньою заявою глав рф, Азербайджану та Вірменії у травні 2020 року, якщо у травні 2025-го жодна зі сторін не вимагатиме виведення військ рф з Карабаху, то термін їхнього перебування подовжиться ще на 5 років.

«На відміну від москви, ЄС зацікавлений у мирі на Кавказі. Бо через регіональні транспортні маршрути, особливо Зангезурський коридор, Євросоюз отримає прямий транзит до Китаю в обхід рф. Це також дозволить Азербайджану стати енергетичним партнером ЄС і компенсувати Європі втрату російського викопного палива», — резюмувала Кушнір.

72

Читайте нас у Facebook та Instagram