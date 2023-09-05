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Більше півтисячі окупантів, 9 танків та 31 БПЛА: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

9:09 5 вересня 2023
ЗСУ

Розпочалася п’ятсот п’ятдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«В напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», — йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

В той же час Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

Також, на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають.

В той же час російська федерація продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У відповідь на обстріл авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника.

Завдяки влучним ударам українських бійців втрати ворога за останню добу склали: 560 вбитих окупантів, 9 танків, 7 бойових броньованих машин та 38 артилерійських систем.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий журналіст Павло Казарін, який зараз захищає Україну на передовій, порозмірковував про те, що буде після закінчення цієї війни, а також яким буде це закінчення. Саме від результату війни, на його думку, залежить порядок денний, яким наша країна житиме в майбутньому.

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