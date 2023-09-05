Більше півтисячі окупантів, 9 танків та 31 БПЛА: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот п’ятдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«В напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», — йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

В той же час Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

Також, на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають.

В той же час російська федерація продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У відповідь на обстріл авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника.

Завдяки влучним ударам українських бійців втрати ворога за останню добу склали: 560 вбитих окупантів, 9 танків, 7 бойових броньованих машин та 38 артилерійських систем.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий журналіст Павло Казарін, який зараз захищає Україну на передовій, порозмірковував про те, що буде після закінчення цієї війни, а також яким буде це закінчення. Саме від результату війни, на його думку, залежить порядок денний, яким наша країна житиме в майбутньому.

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