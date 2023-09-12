ЄС, Україна, Молдова, Грузія, Туреччина засудили “вибори” у сепаратистській частині Карабаху

У самопроголошеній республіці Карабах відбулися «вибори» глави регіону. Попри те, що посада «президента» дісталася Самвелу Шахраманяну, очікувати масштабних змін на Південному Кавказі навряд чи варто. Так само малоймовірне й потепління у відносинах з офіційним Баку. Адже сепаратисти провели вибори на суверенній частині Азербайджану. Окрім того, Шахраманян є креатурою попередника Араїка Арутюняна.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

Як зазначають вірменські джерела, новий «президент» сепаратистів Шахраманян є креатурою свого попередника Арутюняна та повністю ним контролюється.

Тож «головою уряду» (держміністром) анклаву в Карабаху, за нового «президента», стане наближений до того ж Арутюняна. Основне завдання цього «глави уряду» — курування фінансово-економічного блоку. Таким чином, експрезидент залишає за собою контроль за бюджетом сепаратистів. Навіщо? Колишній найближчий соратник Арутюняна поширив листа, в якому зізнається, що саме з цього бюджету Арутюнян, коли був президентом, покривав витрати на елітні апартаменти, закордонні тури й дорогі подарунки для своєї єреванської коханки. Телеграм-канал AZfront пояснює, що протягом багатьох років Арутюнян, окрім офіційної родини, мав ще одну — не афішовану.

«Як випливає з опублікованого листа, перша дружина, Кристине Арутюнян, досі навіть не підозрювала про існування другої „дружини“ свого чоловіка. Це Ліана Адамян. Вона відома журналістка та громадська активістка. За свідченням колишнього наближеного „експрезидента“, Адамян проживає в шикарних апартаментах елітного житлового комплексу в Єревані ($ 1100 за кв. м), регулярно літає за кордоном суто в бізнес-класі та зупиняється виключно у найдорожчих готелях».

Ліана Адамян

Є у біографії Арутюняна й українські сторінки. Він відкрито вітав усі загарбницькі плани путіна, зокрема й окупацію Донбасу. Крім того, він висловив впевненість у тому, що російські миротворчі сили мають залишатися в Арцаху на постійній та безстроковій основі.

Той факт, що сепаратистська верхівка карабахського анклаву не визнана жодною цивілізованою країною світу, схоже, анітрохи не турбує як самих кремлівських проксі, так і місцеву пропаганду.

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