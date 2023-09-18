Генеральний директор АТ «Українські енергетичні машини» (раніше АТ «Турбоатом») Віктор Суботін спростував інформацію екснардепа Олександра Черненка, поширену ЗМІ. Про це стало відомо із заяви гендиректора та чинного депутата Харківської облради від «Слуги народу», передає пресслужба «Українських енергомашин».

«Генеральний директор АТ «Українські енергетичні машини» (раніше АТ «Турбоатом») Віктор Суботін спростовує опубліковану в деяких ЗМІ інформацію про нібито виведення коштів з підприємства через «Мегабанк», — підкреслили в пресслужбі.

Так представники Суботіна відреагували на інформацію, опубоковану екснардепом Олександром Черненком про те, що «директор державного „Турбоатому“ вивів із підприємства через свій „Мегабанк“ 1,4 млрд грн». На своїй сторінці у Facebook Черненко написав зокрема, що «директор державного „Турбоатома“ вивів із підприємства через свій „Мегабанк“ 1,4 млрд грн.». Також допис Черненка містив фразу «Мегабанк» був визнаний неплатоспроможним, але проблеми в нього виникли не через повномасштабну війну, а задовго до неї".

«Відзначимо, що станом на 15 вересня цей запис на Facebook-сторінці Черненка уже видалений», — йдеться у повідомленні пресслужби.

За словами Суботіна, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва по справі № 640/12723/22 визнано протиправним та скасовано рішення Правління Національного банку України від 2 червня 2022 року «Про віднесення акціонерного товариства „Мегабанк“ до категорії неплатоспроможних». Це рішення залишено без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду.

«Отже, рішення суду набуло законної чинності та повністю спростовує опубліковану інформацію з цього приводу», — підкреслює Суботін.

Стосовно начебто виведення коштів «Турбоатома» гендиректор наголосив, що всі грошові кошти, які знаходились на рахунках АТ «Українські енергетичні машини» (раніше — «Турбоатом»), і дотепер в повному обсязі обліковуються на відповідних рахунках в АТ «Мегабанк». Суботін категорично спростовує факт виведення коштів.

«Внаслідок незаконних дій щодо здійснення процедури ліквідації АТ „Мегабанк“ грошові кошти тимчасово заблоковані, але будь-якого виведення грошових коштів за межі банку не відбувалось. Крім цього, факт незаконного блокування кореспондентського рахунку АТ „Мегабанк“ Національним банком України з метою недопущення перерахування коштів з рахунку в АТ „Українські енергетичні машини“ на рахунки підприємства в інших банках також є предметом розгляду вищезазначеної судової справи № 640/12723/22», — повідомив Суботін.

У повідомленні пресслужби йдеться, що дії Черненка щодо поширення хибної інформації Суботін пов'язує з бажанням екснардепа отримати особисту вигоду.

Віктор Суботін вимагає від ЗМІ спростувати недостовірну інформацію — за його словами, відповідні листи будуть надіслані всім сайтам, які поширили повідомлення Черненка.

«У разі відмови в спростуванні генеральний директор „Укренергомашин“ готуватиме позови до суду», — повідомила пресслужба підприємства.

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