Василь Вірастюк зі скандалом розлучається після 15 років шлюбу

Стронгмен та від 2021 року нардеп від «Слуги народу» Василь Вірастюк розлучається після 15 років шлюбу з дружиною, з якою у нього народилося двоє дітей.

На своїй сторінці у соцмережах Вірастюк зізнався, що таке рішення він прийняв ще рік тому, втім не афішував його.

«Не я розпочав цю інформаційну атаку і не я буду її продовжувати», — зазначив він, реагуючі на публікації в пресі, та додав: «Якщо мене не змусять, то ви ніколи і не дізнаєтесь про істинні причини нашого розлучення (чи то мого рішення розійтися).

Стронгмен публічно відповів на деяки закиди в його адресу, зокрема, про те, що він ніби ховає гроші від дітей. Вірастюк пише, що увесь час допомагав і зараз допомагає дітям фінансово, і що це адекватна сума, але «апетит» дружини у рази перебільшує його можливості. Він зазначає, що готовий нести відповідальність за дітей, і хотів би, аби вони жили з ним.

Стосовно спільного з дружиною майна, то, за словами Василя Вірастюка, це вирішить суд: «Вивчивши мою (нашу) декларацію 2020 року (щодо нерухомості), в мене (у нас) була можливість (ще до мого депутатства) забезпечити всіх дітей у перспективі окремими квартирами!»



Він попросив фоловерів жити своїм життям, а не занурюватися у життя його родини.

«Більше жодних пояснень та коментарів для преси, пояснень щодо нашого розлучення (всі питання і відповіді виключно через суд), хіба якщо мене до цього змусить поведінка ексдружини», — додав стронгмен.

Нагадаємо, що свого часу Василь Вірастюк заявляв, що йому вбивством загрожував невідомий. З`ясувалося, що йому телефонував хлопець 2002 року народження.

Фото зі сторінки Василя Вірастюка у соцмережах

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