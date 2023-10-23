В світі зустріли Новий рік за Східним календарем: кого Зелений Дерев’яний Дракон осипле багатством (відео)

Кілька годин тому у світі зустріли Новий рік за Східним календарем, і у свої права вступив могутній Зелений Дерев'яний Дракон, який обдарує золотом із царською щедрістю кілька знаків Зодіаку.

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Звичайно, Дракон не сипатиме золотом у гаманці представників деяких знаків Зодіаку, але значно зміцнить їхнє фінансове становище.

Найбільш успішними у матеріальному плані у 2024 році будуть Овни — представники знаку взагалі стануть обранцями господаря року та отримають захист та заступництво. У грошовій сфері їм варто чекати кардинальних змін — у сфері роботи, рівня доходів, великих покупок (включаючи автомобілі і нерухомість). Овни почнуть жити новим життям, практично забувши про потреби. Від них буде потрібно лише чітке бачення мети. Аморфних та невизначених людей Дракон зневажає.

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Стрільцям Дракон покаже на їхні власні помилки, тим самим давши шанс не допустити їх знову. Розуміння, яким шляхом треба слідувати, сильно допоможе Стрільцям вибудувати вірний курс у 2024 році. Дракон подарує їм рідкісний фінансовий успіх — будь-яка справа, за яку братимуться представники знака, монетизуватиметься в рекордно короткі терміни з великим прибутком. Саме час поставити на потік хобі, отримавши гроші за світлі ідеї чи просто взяти та розпочати власний бізнес.

Козерогам Дракон надасть можливість бачити більше інших, відчувати і передбачати деякі події, що допоможе їм у справах, роботі, бізнесі. Випередивши конкурентів, Козероги зможуть вийти на новий рівень. Проблем із грошима у 2024 році для представників знака не очікується, якщо вони навчаться довіряти своїй інтуїції, а Дракон намагатиметься надсилати лише вірні сигнали.

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Раніше астрологи називали які п’ять знаків Зодіаку, які мають шанс наступного року розбагатіти та купити житло.

Фото з відкритих джерел

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