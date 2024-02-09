Зелений Дерев'яний Дракон набуває прав 10 лютого: як і в чому його потрібно зустріти

10 лютого за східним календарем розпочинається рік Зеленого Дерев'яного Дракона. Він триватиме до 28 січня 2025 року.

Саме дракон є символом імператорської влади Китаю, авторитетною і наймогутнішою твариною. Але, за східним календарем, Дракон не такий уже й суворий, як може здатися спочатку. Навпаки, тварина символізує гнучкість та податливість, удачу. Якщо вірити легендам та передбаченням, то рік Дракона обіцяє чимало цікавих подій, численних позитивних змін, зростання та розвитку, насичення енергією, пише stylus.ua.

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Є кілька варіантів, як краще зустріти рік Дракона:

1. Вдома у колі сім'ї. Як відомо, Дракон є дбайливим і люблячим батьком, тому цінує час, проведений у родинному колі. Зберіть усю сім'ю за великим столом, проведіть час весело, подаруйте один одному яскраві та незабутні емоції. Не забудьте підготувати подарунки: як приємні для душі дрібниці, так і практичніші корисності.

2. Гучна компанія. Зустріти Новий рік можна вдома, а потім вирушити на міську ялинку. Або відразу зустрічати Новий рік на вулиці у колі своїх рідних та друзів, а також незнайомих людей. Будьте щедрі на вітання та подарунки.

3. У ресторані або нічному клубі. Такий варіант підходить і молодим людям, і старшому поколінню. Адже веселощі всі покоління полюбляють. Феєрверк веселощів та яскравих емоцій забезпечений.

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Неважливо, зустрічатимете ви Новий рік у теплому сімейному колі або галасливій компанії друзів. Головне — це яскраві емоції, незабутні враження, веселощі та радість. Свято має бути незабутнім — саме такі урочистості подобаються Дракону.

Щоб створити привабливий і відповідний новорічному святу образ, дотримуйтесь простого правила: вибирайте зручний та водночас стильний одяг. Комфорт важливий, оскільки святкування Нового року зазвичай затягується на всю ніч. А стиль — це «вимоги» символу року Дракону. Стилісти рекомендують підбирати одяг, пошитий із дорогих тканин: атлас, оксамит, шифон, шовк тощо.

Новорічний одяг для жінок

Щоб ваш образ був виразним і одночасно елегантним, як того вимагає Дракон, візьміть на замітку наступні варіанти вбрання:

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1. Червона сукня. Трендом цього новорічного вечора стане саме червона сукня (або червона із золотим відливом). Такий варіант найкращий для Зеленого Дерев'яного Дракона. Таке вбрання символізуватиме рух і розвиток, вогонь і пристрасть, саме життя.

2. Коктейльна сукня. Можна вибрати варіант червоного, золотого, зеленого, смарагдового, оливкового відтінку. Це може бути як жіночний та витончений варіант, так і більш яскравий, екстравагантний. Наприклад, зустрічати Новий 2024 можна в коктейльній сукні, для обробки якої використовувалися паєтки і стрази, мережива і оборки, драпірування і волани.

3. Маленька чорна сукня або сукня в стилі Коко Шанель. Класика, що утвердилася роками, залишається стабільно на піку популярності. А доповнити образ можна яскравими акцентами (червона сумочка чи стильний капелюшок) або вишуканими прикрасами.

4. Сукня-комбінація. Одяг у білизняному стилі все ще не сходить з подіумів модних будинків. Якщо вам близький такий стиль, який відрізняється зручністю та комфортом, то не відмовляйте собі. При цьому сукня-комбінація лише підкреслить вашу жіночність та романтичність.

5. Сукня з асиметричними елементами. Будьте сміливішими, не бійтеся привернути до себе увагу оточуючих. Це може бути сукня з одним рукавом, розрізом на талії, асиметричним кроєм низу і т.д.

6. Сукня з пишними рукавами. Так, ви правильно прочитали: рукави-ліхтарики та рукави-бутони стануть оригінальною деталлю вашого новорічного вбрання, адже саме це і цінує символ року Дракон.

7. Сукня довжини міді. Однак головною деталлю такої сукні є глибоке декольте.

8. Брючний костюм. Таке вбрання підійде тим жінкам, які не люблять сукні. Тим більше, що жіночі костюми виглядають стильно, елегантно, вишукано. Не забудьте доповнити образ відповідним взуттям, виразними прикрасами чи аксесуарами.

9. Жіночий комбінезон. Для новорічної урочистості підійде шовковий комбінезон вільного крою, який вигідно підкреслить витонченість, романтичність, жіночність образу.

Новорічний одяг для чоловіків

Відмовтеся від домашніх варіантів одягу, спортивних костюмів та навіть улюблених джинсів. Адже Дракон не полюбляє подібне вбрання. Чоловікам зустрічати Новий 2024 потрібно яскраво і красиво. Тому ідеальним варіантом стануть класичні костюми сірого, бежевого або темно-синього кольору. Але так як Дракон любить яскраве, то варто урізноманітнити образ. Наприклад, доповніть образ червоною краваткою або червоною хусткою, що елегантно виступає з кишені.

Якщо ж ви або ваш чоловік не любить носити класичні костюми, то оптимальним варіантом для зустрічі Нового року 2024 стануть світлі штани у поєднанні із сорочкою, тонким пуловером чи джемпером.

Новорічна взуття та аксесуари

Забудьте про домашні капці, сліпони, кеди, кросівки та інше повсякденне взуття. Дракон цінує виразність та яскравість, тому вибирайте гарне взуття. Так, жінкам підійдуть туфлі на високих підборах як у темних, так і світлих тонах. Вітаються металеві відтінки та блискучі елементи. Чоловіки можуть вибрати класичні туфлі або навпаки екстравагантне взуття, що відповідає новорічному образу.

А ось аксесуари повинні підкреслювати індивідуальність та додавати шарму. З цієї причини не рекомендовано використовувати занадто багато аксесуарів, щоб образ не вийшов незграбним. Ідеальні варіанти — золоті великі чи подовжені сережки, гарне кольє, витончений браслет, стильні капелюшки, акуратні клатчі. Чоловікам варто взяти запонки та затискачі для краваток золотого кольору.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, кого чекає вдача у вихідні, 10−11 лютого та склали гороскоп на поточний тиждень.

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