Шукають міни та тіла, знаходять наркотики та вибухівку: чотирилапі службовці отримали відзнаки

Важливість роботи службових собак в умовах війни складно не помітити. Вони працюють разом із захисниками й на фронті, й в тилу. Саме тому «Кінологічна спілка України» вже другий рік поспіль організовує церемонію нагородження службових собак.

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Так, 20 жовтня відбулася ІІ Церемонія нагородження «Чотирилапі захисники». Відзнаку отримали 23 службові собаки та їхні кінологи. Вони працюють у 10 службах і відомствах сектору безпеки й оборони України та цілодобово боронять і рятують людей.

Усі номінанти — справжні герої. Вони шукають міни на звільнених від окупанта територіях та тіла загиблих під завалами внаслідок влучання рашистських ракет, зупиняють контрабанду, знаходять наркотики та вибухівку, розшукують зниклих людей.

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У номінації «Пошук вибухових речовин» — за видатну здатність виявляти вибухонебезпечні пристрої, зброю та частини до зброї — нагороджено 8 учасників. Першими серед рівних стали німецька вівчарка ШТОРМ зі своїм наставником — молодшим сержантом Головного управління розвідки Міністерства оборони України Станіславом Третьяком.

У номінації «Собака спеціального призначення» — за героїчне виконання різноманітних спецзавдань, від затримання порушників до пошуку мін в районах бойових дій, — нагороджено 5 героїв. Першим на сцену, разом зі своїм провідником Віталієм Юрашем, вийшла бельгійська вівчарка малінуа Торнадо-Буран. Він справжній побратим для сотень військовослужбовців ЗСУ. Він працює в найскладніших умовах, під пострілами, вибухами та в диму, піднімає бойовий дух всім оточуючим.

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У номінації «Пошук наркотичних засобів» — за ефективну та невтомну роботу з правоохоронцями у боротьбі з незаконним обігом наркотиків — нагороджено 4 номінантів.

Першою для нагороди була запрошений бельгійська вівчарка малінуа ЧЕЙЗ із своїм провідником, заступником начальника кінологічного центру Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітаном поліції Віталієм Литвином. З березня цього року кінологічною парою було здійснено 38 виїздів. Найбільше досягнення команди є виявлення пакунку з кокаїном вагою 1 кг.

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У номінації «За врятоване життя» — за неймовірний порятунок людей у надскладних умовах — нагороджено 5 чотирилапих героїв. Першим серед рівних став службовий собака породи німецька вівчарка ГРОМ, разом зі старшим кінологом Північного оперативно-територіального обʼєднання Національної гвардії України, молодшим сержантом Артемом Одинцем. Вони шукають і знаходять тротил, гранати, набої, інші небезпечні предмети. Завдяки їх наполегливій роботі врятовано не один десяток людей.

На церемонії нагородження були присутні легендарна бельгійська вівчарка малінуа СПАРКІ та кінолог Лариса Борисенко — керівниця Павлоградського пошуково-рятувального загону «АНТАРЕС». Спаркі вже 10 з половиною років і вона — в строю! На її особистому рахунку понад 140 знайдених загиблих людей, яких було закатовано й закопано рашистами.

Нагадаємо, у 2022 році КСУ провела першу церемонію нагородження собак, які проходять службу в лавах державних органів сектору безпеки та оборони. Тоді відзначено було 10 собак, зокрема, й відомого пса Патрона.

ВГО «Кінологічна спілка України» (КСУ) — це наймасовіша і найавторитетніша українська громадська кінологічна організація, створена у 1990 році з метою популяризації чистопородного розведення собак, а також приведення національної кінології до визнання міжнародною кінологічною спільнотою.

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