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«А де чоловік?»: у мережі запідозрили, що Катерина Кухар та Олександр Стоянов більше не разом

11:41 1 листопада 2023
Катерина Кухар

Відома балерина, прима Національної опери Катерина Кухар, якій чоловік Олександр Стоянов на минулий день народження організував особливий подарунок, заінтригувала фоловерів не лише новою зачіскою, а й фразою про «зміни в особистому житті».

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, написавши: «Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря…»

Підписники відразу припустили, що вона посварилася з чоловіком. Адже останнім часом на їхніх сторінках у соціальних мережах не з'являлися спільні фотографії.

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Під іншою фотографією, на якій балерина позує з «партнером зі злочину», інтернет-користувачі не лише робили їй компліменти, а й активно цікавилися, де її чоловік.

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Втім, Катерина Кухар із цього приводу мовчить…

Раніше балерина розповідала, як їхні стосунки з Олександром Стояновим переросли у кохання.

Фото зі сторінки Катерини Кухар

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