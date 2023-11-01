«А де чоловік?»: у мережі запідозрили, що Катерина Кухар та Олександр Стоянов більше не разом

Відома балерина, прима Національної опери Катерина Кухар, якій чоловік Олександр Стоянов на минулий день народження організував особливий подарунок, заінтригувала фоловерів не лише новою зачіскою, а й фразою про «зміни в особистому житті».

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На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, написавши: «Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря…»

Підписники відразу припустили, що вона посварилася з чоловіком. Адже останнім часом на їхніх сторінках у соціальних мережах не з'являлися спільні фотографії.

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Під іншою фотографією, на якій балерина позує з «партнером зі злочину», інтернет-користувачі не лише робили їй компліменти, а й активно цікавилися, де її чоловік.

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Втім, Катерина Кухар із цього приводу мовчить…

Раніше балерина розповідала, як їхні стосунки з Олександром Стояновим переросли у кохання.

Фото зі сторінки Катерини Кухар

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