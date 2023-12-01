Залежить від місця отримання доходу: як українцям платити податки за кордоном

З початком війни багато громадян України виїхали за кордон. Водночас при отриманні доходу за кордоном місцем сплати податків може бути як Україна, так і країна перебування такої фізособи. І це незалежно від факту оподаткування доходу в країні виплати. Що фактично може призвести до подвійного оподаткування: в країні виплати доходу та в Україні, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розповів, які подарунки дарувати на свята, щоб не довелося платити податок.

РЕКЛАМА

«Залежно від особливостей податкового законодавства кожної країни, місце сплати податків залежить:

від місця отримання доходу,

виду самого доходу,

податкового резидентського статусу особи, що отримує дохід.

Тобто, аби попередити подвійне оподаткування необхідно визначити резидентський статус фізособи.

Фізична особа має сплачувати податки в Україні, якщо підпадає хоча б під один із критеріїв:

РЕКЛАМА

наявність тісних особистих чи економічних зв'язків (центр життєвих інтересів) в Україні;

перебування в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом податкового року;

місце постійного проживання в Україні членів сім'ї;

місце реєстрації фізособи, як суб'єкта підприємницької діяльності (ФОП).

Отже, невідповідність цим критеріям дозволяє ЗМІНИТИ податковий резидентський статус та розглянути іншу країну як місце сплати податків".

Важливим, додає адвокат, є перевірка реєстрації фізособи, як суб'єкта підприємницької діяльності (ФОПом) в Єдиному державному реєстрі. Навіть, якщо діяльність давно не ведеться, але реєстрація не припинена — це є критерієм визнання особи резидентом України.

РЕКЛАМА

«Зрозуміло, і відповідного обов'язку зі сплати податків від отриманих за кордоном доходів саме в Україні. Будучи громадянином України, але податковим нерезидентом, щодо деяких видів доходів платити податки доведеться все ж в Україні:

при отриманні доходів від юросіб резидентів України та ФОПів (вони виконують функцію податкового агента та утримують податки при виплаті) — це можуть бути дивіденди, роялті, відсотки, орендні платежі, виграші, призи, дохід від продажу нерухомого та рухомого майна, заробітна плата, виплата за цивільно-правовими договорами тощо;

при отриманні спадщини та дарунків від осіб, що не є родичами І та ІІ ступеню споріднення; при отриманні інвестиційного прибутку;

при продажу/наданні в оренду нерухомого та рухомого майна фізособі".

Ще одним важливим аспектом є питання уникнення подвійного оподаткування. Україна має підписані угоди про уникнення подвійного оподаткування більш ніж із 180 країнами світу. Якщо громадянин України визнається резидентом України, але платив податки в іншій державі — сплачені податки можуть бути зараховані в Україні.

РЕКЛАМА

Раніше публікувалися пояснення адвоката, що робити, коли завітала перевірка щодо сплати платежу з «комуналки».

14

Читайте нас у Facebook та Instagram