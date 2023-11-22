«Все фіксуйте»: що робити, коли завітала перевірка щодо сплати платежу з «комуналки»

Якщо до вас завітали представники газової служби, електромереж, водоканалу або інших комунальних служб і повідомили про те, що виявлено незаконне підключення до мереж газу, електроенергії, чи води, насамперед, необхідно пам’ятати: незаконне врізання у газову мережу і неправильний зварювальний шов на старій трубі це не одне й те ж саме, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше пояснював, як і де людям з інвалідністю отримати посвідчення водія.

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«Наприклад, представники служб стверджують, що повинні на місці підтвердити факт незаконного підключення з метою накладання штрафу.

Будьте стриманими, зберігайте спокій і випромінюйте впевненість. Скандали не завадять комунальникам скласти акт, а саме це основна мета їх візиту. Роздратовані, вони робитимуть все від них залежне, аби результати візиту пішли «в роботу» якнайшвидше. А час у цій ситуації грає на вашу користь.

Чи пускати контролерів до житла? Звичайно все індивідуально. Проте швидше так, аніж ні.

Слідкуйте за їх пересування по квартирі. Акт вони складуть у будь-якому випадку, але не провівши необхідні заміри, наприклад, діаметру труб всередині приміщення, вони це зроблять зовні. А вхідні труби цілком можуть виявитись більшого діаметру, що безпосередньо впливатиме на суму штрафу".

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Адвокат радить все фіксувати на фото, відео. Це, додає він, стримуючий фактор для візитерів, по-друге, якщо справа дійде до суду — це докази. Якщо є можливість, покличте сусідів — вони потенційні свідки.

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«Отже, акт складений у вашій присутності. Попросіть копію. Не виходить — сфотографуйте. Рано чи пізно його отримаєте поштою, але у цьому випадку краще раніше проконсультуватись з юристом чи самостійно пошукати відповіді, аби спланувати майбутні дії.

За копією можна сходити в офіс організації із письмовою заявою (проконтролюйте, аби її зареєстрували в канцелярії і залишили відмітку на вашому примірнику).

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Заяву, у який необхідно вимагати надати копію акту, можна надіслати рекомендованим листом.

Відсутність вашого підпису жодним чином не вплине на рішення комунальників. Разом з тим, закріплені вашим підписом на акті пояснення на кшталт «З актом не згоден (-на). Незаконно не підключався (-лась). Газом не користуюсь», можуть надалі зіграти свою роль. Обов'язково залиште на акті актуальну дату.

В жодному випадку не варто погоджуватись на договір реструктуризації, який вам запропонують підписати одразу або дещо згодом, після призначення штрафу. Підписуючи його, ви погоджуєтесь із тим, що незаконно підключились і згодні виплатити штраф, але частинами".

Раніше у «ФАКТАХ» публікувалися поради адвоката щодо необхідності змінювати документи при зміні назви вулиці, на якій зареєстровані.

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