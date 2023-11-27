Точно не буде проблем: які подарунки дарувати на свята, щоб не довелося платити податок

Пережили Чорну п'ятницю і бац — скоро Різдво та Новий рік, вже дуже хочеться говорити про щось приємне, як би складно це не було. Існує думка, що юристи без ложки дьогтю не можуть, тому адвокат Олександр Головченко, який раніше розповів, що робити, коли завітала перевірка щодо сплати платежу за «комуналку», порушив питання подарунків і… податків.

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«Якщо платник ПДФО отримав новорічні подарунки у вартості, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, то вартість таких подарунків не включається до оподатковуваного доходу. При цьому якщо вартість подарунків перевищить 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), то сума перевищення включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу ПДФО. Тому купуємо та даруємо те, що не перевищує 25% від мінімалки».

Якщо новорічні подарунки планується дарувати у 2023 році (тобто, нарахування такого доходу відбудеться у 2023 році), то вартість неоподатковуваних подарунків обчислюватиметься виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2023, а якщо у 2024-му, то — з нового розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2024.

Висновок: даруємо подарунки у 2023-му, логічно, що у цьому році мінімалка є меншою, ніж буде наступного.

Раніше адвокат Олександр Головченко розповідав, як і де людям з інвалідністю отримати посвідчення водія.

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