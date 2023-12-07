Взяла зброю у тата: в росії дівчинка влаштувала бійню в школі та наклала на себе руки (фото, відео)

У російській школі сталася чергова бійня — у Брянську восьмикласниця принесла до гімназії № 5 рушницею та зробила кілька пострілів.

РЕКЛАМА

За даними «Бази», учениця 8-А класу запізнилася на урок біології і, увійшовши до класу, відкрила вогонь. Вона вистрілила п'ять разів у товаришів по навчанню і наклала на себе руки.

За попередніми даними, двоє людей загинули — Аліна А., яка стріляла, і її однокласниця Марія Н., четверо постраждали. Один із поранених хлопчиків зараз у реанімації.

РЕКЛАМА

Читайте також: Бійня у казанській школі: що відомо про стрілка

Місцеві пабліки також пишуть, що дівчинка змогла пронести до школи зброю, що належить її батькові. Школярі, які чули постріли, одразу ж забарикадувалися у класах, роздягальнях та туалетах.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Депутат Держдуми Хінштейн опублікував фото мисливської рушниці «Бекас-3», з якої стріляла дівчинка.

За словами учнів, Аліна була замкнута і не дуже товариська. Помпова рушниця вона пронесла його в тубусі. Рамки металошукача на вході до школи не були встановлені.

Нагадаємо, що у Казані жертвою 19-річного стрільця стали дев'ять осіб: семеро учнів восьмого класу, вчитель та ще одна жінка.

Фото «База»

755

Читайте нас у Facebook та Instagram