Помер член Зали слави НБА, який переніс зупинку серця (фото, відео)

У віці 73 років помер знаменитий баскетболіст клубу НБА «Індіана Пейсерс» та член Залу слави Джордж Макгінніс, повідомляє nba.com. Раніше не стало олімпійського чемпіона та 12-разового чемпіона НБА.

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Колишній центровий Макгінніс помер від ускладнень, що були викликані зупинкою серця, яка сталася в нього вдома минулого тижня.

Джордж Макгінніс був дворазовим чемпіоном попередниці НБА — Американської баскетбольної асоціації (1972, 1973 роки) та триразовим учасником Матчу всіх зірок НБА (1976, 1977, 1979 роки).

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Джордж — один із чотирьох гравців «Індіани», чий ігровий номер (30-й) на знак визнання заслуг назавжди виведений з обігу у команді.

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В останні роки Макгінніс насилу міг ходити після кількох операцій на спині через спадкове захворювання.

Додамо, що знаменитий баскетболіст був 43 роки одружений зі своєю шкільною подругою Ліндою Дотсон, яка у 2019 році померла від раку.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що унікальна віцечемпіонка Олімпійських ігор з баскетболу померла перед весіллям сина.

Фото nba.com

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