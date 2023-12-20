Олексій Федоричев підтримав соціальний проєкт зі збереження ментального здоров’я

На підтримку всеукраїнської програми ментального здоров’я Олени Зеленської «Як ти?» у Чернівцях відбувся психологічний тренінг «Жити. Мріяти. Діяти», організований волонтерами соціального проєкту «I DO | Я можу!».

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Про це повідомляє видання Regionews.

Фінансово підтримав організацію та проведення заходу власник портових терміналів «ТІС», громадянин Угорщини Олексій Федоричев.

Головною метою тренінгу було навчити його учасників брати контроль над своїм життям після тривалої кризи та отримати навички емоційного відновлення.

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Організаторам вдалося зібрати на тренінг понад двадцять учасників з усіх регіонів України.

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«Ментальне здоров'я є важливим аспектом для виживання та процвітання будь-якої нації. Психологічна стійкість та здатність людей адаптуватися до стресових ситуацій, подолання травматичних подій і життєвих криз, сприяє збереженню стабільності та сприятливого розвитку суспільства. Розуміння та підтримка психічного здоров'я нації сприяють покращенню якості життя та створенню здорового емоційного середовища для кожного», — підкреслюють організатори заходу.

Вони переконані, що освіта та підтримка в галузі ментального здоров'я, доступність психологічної допомоги та ресурсів, розвиток програм психічного благополуччя зараз вкрай необхідні українському суспільству.

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«На нашу думку, зараз вкрай необхідно всім волонтерам та благодійникам інвестувати свої сили, час та фінансову підтримку у збереження продуктивності, ініціативності та творчого потенціалу українців. Без цього неможливий подальший сталий розвиток нашої держави. Крім того, це результативна профілактика поширення соціальної патології та деструктивної поведінки серед громадян, яка може проявлятися в підвищенні агресії та злочинності», — підкреслюють організатори заходу.

Саме тому збереження та зміцнення психічного здоров'я людей зараз має бути одним з пріоритетів державної політики у сфері охорони здоров'я. Це запорука процвітання та безпеки нації!

«Наша команда дуже вдячна Олексію Федоричеву, який надихнувся нашою ідеєю та підтримав нашу ініціативу з організації та проведення психологічного тренінгу „Жити. Мріяти. Діяти“ для тих, хто цього вкрай потребує, — людей з прифронтових територій тощо. Нам вдалося зарядити учасників енергією та надихнути на життя», — резюмують волонтери.

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