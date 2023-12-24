Різдвяні прикмети: що робити на Різдво, щоб залучити успіх у дім на весь рік

Українці з давніх-давен знали, що Різдво — особливий день, і від того, як він пройде, буде залежати успіх протягом всього року.

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Про це нагадує Ukr.Media.

Так, на Святвечір вся родина зазвичай збирається за святковим столом, і після молитви починає вечерю з 12 пісних страв, головною серед яких є кутя.

А відразу після закінчення Святої Вечері у західній частині України починає звучати перша коляда. Втім, на більшій частині території України починають колядувати різдвяним вранці 25 грудня. Закінчують колядувати зазвичай на свято Водохреща — за новим церковним календарем це 6 січня.

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Також люди починають звертати увагу на прикмети ночі: якщо Різдвяна ніч зоряна, то це говорить про багатий врожай ягід, а також про врожайність овочів, фруктів та інших культур,

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Якщо надворі у цей день міцний мороз — до спекотного літа. А ось відлига на Різдво — до весняних холодів.

Якщо у Святвечір випав сніг — рік буде багатий на добрі звістки.

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Завиває завірюха — весна буде цього року рання.

На Різдво сім'ї збирали гостей і дивилися, хто першим з'явиться. Якщо це буде темноволосий чоловік, рік буде вкрай вдалим.

Погана прикмета — заняття рукоділлям. Вважалося, що через це хвороба наздожене всіх членів сім'ї. Є навіть приказка: «Якщо на Різдво Христове шиють, то в домі сліпий народиться».

На Різдво, як і в день перед ним, не можна займатися прибиранням. Свято слід зустрічати у чистоті, проте підготувати будинок потрібно заздалегідь.

Не можна в цей день виносити сміття з хати і буквально, і фігурально. У першому випадку разом зі сміттям можна й удачу винести за поріг. У другому — лайка і плітки в таке світле свято вважалися не просто поганою прикметою, а гріхом.

Якщо ви бажаєте прожити наступаючий рік багато, надягайте все нове на Різдво (ця прикмета була популярна дуже давно щодо Різдва, і тепер вона актуальна і в Новорічне свято).

Пращури завжди вірили, що не можна йти на полювання в період свят, з Різдва до Водохреща, інакше не минути біди або зовсім не повернутися додому. Зараз не полюють на звірів і птахів, але прикмета вірна щодо обману оточуючих, і виражається вона в тому, щоб не обманювати людей в дні з Різдва до хрещення, інакше нещастя і невдачі забезпечені на весь рік.

Ще одна важлива річ: на Різдво необхідно запалити церковну поминальну свічку на честь покійних родичів, і тоді вони постараються допомогти вам в новому році, будуть всіма шляхами оберігати вас і попереджати про небезпеки в віщих снах.

У Різдвяне свято потрібно триматися біля тих, хто налаштований до вас прихильно, хто доброзичливий до вас, і тоді весь рік ви будете щасливі.

У Різдво люди, які опинилися поруч з вами, а також домашні улюбленці повинні бути щедро нагодовані, і тоді цілий рік гроші вас не залишать. А будь-яка покупка на Різдво означає щастя і достаток.

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