Директор компанії Victo Postanova SL Дмитро Рукін звернувся до правоохоронних органів

Директор компанії Victo Postanova SL Дмитро Рукін, яка займається розробкою, просуванням, обслуговуванням та інтеграцією програмного забезпечення для онлайн-бізнесу, заявив про інформаційну атаку колишніх роботодавців з метою дискредитації. Бізнесмен відповідає прямо та однозначно: інформація про будь-яку участь у незаконних фінансових операціях — це наклеп, пише «РБК-Україна».

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«Я отримав низку погроз у свій бік стосовно того, що відповідальність за їхні діяння вони повісять на мене та зіпсують мою репутацію, створюючи фейкові новини. Як бачимо, погрози були реалізовані. Тільки наші колишні роботодавці не передбачили того факту, що ми теж не мовчатимемо. Правда на нашому боці, й ми не приховуватимемо її», — заявив Рукін.

За словами Дмитра Рукіна в інтерв’ю «РБК-Україні», він звільнився з 4Bill, дізнавшись про нібито незаконну діяльність власників.

«Коли я дізнався про те, що компанія, а саме — її директор Ігор Бокій та власник бізнесу Андрій Савченко відмивали гроші в особливо великих розмірах в Україні, моїм наступним кроком було повідомити їх про припинення співпраці. Команда, з якою я працював, також вирішила залишити „бренд“ 4bill, він же BetterBro, він же SettlePay та Worldsec», — розповів Рукін в інтерв’ю «РБК-Україні».

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За його словами, він звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити інформацію щодо незаконних дій колишніх роботодавців.

«Хочу звернути увагу правоохоронних органів на те, що Андрій Савченко та Ігор Бокій купували послуги онлайн-еквайрингу в українських банків за 2,2% через підставні компанії та сайти. Потім вони перепродавали їх за 5% ринку нелегальних онлайн-казино та форексів. Послуга виплати на карти була доступна 4bill за 0,6%. Тобто 4bill — це зв’язка неіснуючих юридичних осіб з одним фіктивним директором. За нею стояли 150 співробітників, які так само, як і я, були обдурені», — заявляє Дмитро Рукін.

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Бізнесмен наголошує у своєму інтерв’ю, що його мета — в рамках правового поля будувати власний бізнес на міжнародних ринках та в Україні.

«Моя мета — чесним шляхом будувати свій власний бізнес на міжнародних ринках та ринку України. Нашій компанії абсолютно не потрібен „брудний шлейф“, який на нас намагаються „вдягнути“… Тому ми згодні співпрацювати з правоохоронними органами, які, напевно, зацікавляться діяльністю цих двох осіб та їхньої так званої компанії 4bill. Тільки, на відміну від наших опонентів, ми не збираємося приписувати їм статтю Кримінального кодексу України, як вони це зробили стосовно мене. Надамо це законне право відповідним уповноваженим структурам», — підсумував директор Victo Postanova SL Дмитро Рукін.

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