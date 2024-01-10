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Україна

«Армія дронів» за перший тиждень нового року вразила 40 ББМ, 19 танків та 29 гармат, — Федоров

11:37 10 січня 2024
дрони

За перший тиждень 2024 року (з 1 по 8 січня) ударні роти проєкту «Армія дронів» знищили 228 окупантів і 182 опорних пункти.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Міністерство цифрової трансформації разом із Генеральним штабом укомплектували вже 43 ударні роти БпЛА. Роти укомплектовані новими позашляховиками Peugeot Landtrek.

53 таких позашляховики для ударних рот БпЛА «Армії дронів» придбала компанія Favbet.

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«За минулий тиждень ударні роти БпЛА вразили 182 опорні пункти. Це укріплені позиції, де зосереджено багато вогневої техніки. Саме з них росіяни обстрілюють позиції Сил оборони. Крім цього, наші оператори БпЛА вразили 19 ворожих танків, 40 бойових броньованих машин, 29 гармат і 33 російські вантажівки», — повідомив міністр.

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За його словами, дрони стали справжніми геймчейнджерами в цій війні. Вони знищують ворога, змінюють ситуацію на полі бою та зберігають життя нашим військовим.

Загалом з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали 260 автомобілів. Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

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Крім того, Favbet Foundation надав Силам оборони сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation становила 210 млн грн.

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