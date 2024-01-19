Тельцям — приємні події, Левам — успіхи в кар’єрі, а Водоліям — лавина справ і завдань: що обіцяють зорі і погода 19 січня

Завершується черговий робочий тиждень з його порадами астрологів всім знакам зодіаку. П'ятниця, 19 січня, вважається вдалим днем для того, щоб приймати складні рішення, покладаючись на інтуїцію. Кожне прийняте таким чином рішення принесе корисний досвід, який стане в нагоді вже найближчим часом. Крім того, роздуми наодинці з собою та прояснення деяких питань допоможуть зрушити з місця фінансові проблеми, вважають знавці руху зірок.

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В той же час сьогодні не завадить почати день з роздумів про те, що як добре, що у нас в країні взимку набагато холодніше, ніж в Бразилії чи Австралії — травм українці отримують набагато менше.

Овен

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Низька активність Овнів у першій половині дня поступово зростатиме і до вечора їм до снаги розв'язувати найскладніші й найвідповідальніші питання. Поступово входьте в робочий ритм, почніть із легких завдань. Сьогодні ви можете переконати будь-кого: користуйтеся моментом, призначайте важливі переговори.

Телець

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Ваші лідерські якості будуть гідно оцінені близькими людьми і колегами по роботі. На Тельців 19 січня очікують сюрпризи і несподівані приємні події. Погоджуйтеся на пропозиції, які вам сьогодні зроблять, беріть участь у проєктах, укладайте фінансові угоди.

Близнюки

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День насичений і плідний. Близнюки будуть у центрі уваги: багатьом потрібні їхні професійні поради та допомога. Ця затребуваність значно зміцнить віру у власні сили і підніме вашу самооцінку. Однак зірки радять не проявляти зайву відвертість у спілкуванні.

Рак

Напади ліні і деякий занепад сил притаманні Ракам цього дня. Їм не хочеться вставати з ліжка і починати займатися поточними питаннями. Розмови з колегами та обговорення планів допоможе увійти в робочий ритм і підняти настрій. В особистих стосунках намагайтеся стримувати емоції.

Лев

Перша половина дня найбільш вдала для Левів. Вони будуть активними, ініціативними і товариськими, що може допомогти їм просунутися кар'єрними сходами. Зірки радять 19 січня не давати обіцянок, які складно виконати, і не братися за занадто важку й відповідальну роботу.

Діва

Більше уваги сьогодні треба приділити нагальним питанням, рутинній щоденній роботі. Нові знайомства або початок якогось важливого великого проєкту краще відкласти. На думку астрологів, Діви можуть побачити віщі сни, у яких будуть натяки на значні зміни в їхньому житті.

Терези

Не відкладайте вирішення значущих питань на потім, вирішуйте їх зараз і залишайте все негативне в минулому. Люди, з якими вам доведеться спілкуватися, можуть легко втягнути вас у конфліктну ситуацію, тому намагайтеся менше сперечатися й уникайте негативно налаштованих співрозмовників.

Скорпіон

З обережністю приймайте пропозиції й обмежте контакти, щоб не потрапити в неприємну ситуацію. Сьогодні події можуть відбуватися не так, як вам би хотілося: складіть запасний план і не втрачайте пильності. Настрій Скорпіонів вплине на їхні особисті стосунки; зберігайте оптимізм.

Стрілець

Виникне відчуття, що ви заплуталися і не можете ясно оцінити ситуацію. Поговоріть відверто з близькими або колегами, обговоріть спірні питання, з'ясуйте їхню точку зору. Це допоможе побачити всю картину того, що відбувається, і знайти потрібні відповіді. Більше відпочивайте, щоб зберегти сили та енергію.

Козоріг

Будьте обережні з витратами, не погоджуйтеся на сумнівні фінансові угоди або вкладення. Є ймовірність втрат і прорахунків із грошима або цінними паперами. Козороги можуть розчаруватися в близькій людині, однак, перш ніж робити остаточні висновки, відверто з нею поговоріть.

Водолій

Лавина справ і завдань накриє Водоліїв із головою з самого ранку. Не соромтеся просити про допомогу оточення, інакше ви ризикуєте отримати нервовий стрес. Сперечатися і доводити свою правоту сьогодні не найкраща ідея: ви тільки даремно витратите сили та час. В особистих стосунках зберігайте спокій і такт.

Риби

Якщо ви заплуталися у своїх почуттях і не розумієте, чого хочете, поговоріть відверто зі своїм партнером, поділіться переживаннями та сумнівами. Це допоможе зрозуміти, куди рухаються стосунки та що чекає на вас у майбутньому. Прибирання у квартирі та наведення порядку заспокоять Риб, внесуть ясність.

В той же час погода, на відміну від зорь, вирішила потішити українців: сьогодні вдень у східних областях та у центральній частині України вдень буде +2+7 градусів. Ще тепліше на півдні — на півдні, +7+12 градусів. Трохи холоду відчують жителі північних областей — від 2 морозу до 2 тепла. У західних областях близько нуля, пише на своїй сторінці у Фейсбук синоптикиня Наталка Діденко.

Дощитиме на півдні та сході, мокрий сніг на заході та півночі, центр поділиться — мокрий сніг на Вінниччині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами, дощ — на Полтавщині та в Дніпрі з районами.

В Карпатах та на Закарпатті можливі сильні опади, тому туристам краще пити глінтвейн десь у колибах чи орендованих хатках — є загроза сходження лавин.

У Києві 19-го січня вранці можливий дощ з мокрим снігом, вдень — переважно хмарно. Температура повітря від 1 морозу до 1 тепла. Вітер північно-західний, рвучкий, але не штормовий. Надалі — невелике похолодання.

Ранком, якщо ви не любите дощ, аби підвищити настрій, можна послухати приємного бороданя, який запевняє, що вірить у любов.

Або ж легенду української естради, якому пощастило мати знайому з квартирою на Бесарабці в Києві.

І, безперечно, військового, серце якого хоче миру, а душа — відплати ворогам.

Крім того, сьогодні можна потішитися через те, що у деяких наших співгромадян скоро почнеться дуже світла смуга у житті — особливо щаститиме чотирьом знакам зодіаку.

Фото Pixabay

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