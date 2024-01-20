МВС оголосило у розшук головного комуніста України Симоненка

В Україні, де триває боротьба з колаборантами, лідера забороненої в Україні Комуністичної партії Петра Симоненка оголошено у розшук. Відповідні відомості з’явилися у базі МВС.

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Дані про Симоненка розміщено у розділі «Особа, яка переховується від органів досудового розслідування». Датою зникнення політика вказано 19 серпня 2023 року.

Як писали «ФАКТИ», минулого року Служба безпеки України повідомила про підозру Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до росії у супроводі спецназу рф.

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Як стверджують правоохоронці, на початку березня 2022 року під час окупації Київщини очільник КПУ звернувся до вищого військово-політичного керівництва рф з проханням вивезти його з України. До захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, де мешкав Симоненко, було відряджено загін російського спецназу. Згодом окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Петра Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі.

Фото: zn.ua

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