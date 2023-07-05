Вважає себе наполовину «руською»: донечанка отримала суворий вирок за злив даних про ЗСУ

В Україні триває боротьба з колаборантами. Добропільський міськрайонний суд Донецької області визнав місцеву жительку винуватою у незаконній передачі інформації про розміщення і рух Збройних сил України. Про це стало відомо із опублікованого вироку.

За матеріалами справи, жінка з 01.04.2022р. до 28.05.2022р. в месенджері WhatsApp передала мешканці Волгограда російської федерації інформацію військового характеру. Мова йшла про розташування підрозділів Збройних сил України у приміщенні місцевої школи, поблизу клубу ДП «Шахта «Алмазна», у приміщенні садочку, місцевого комбікормового заводу та про рух літаків ЗС України над Добропіллям Донецької області в бік росії. Відомо про кілька епізодів діянь жінки.

Тож після затримання їй висунули обвинувачування у поширенні інформації про рух, розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Допитана в судовому засіданні вину визнала в повному обсязі, зазначила, що готова понести покарання за вчинене, однак, просила не конфісковувати квартиру та суворо не карати.

Пояснила, що її родичі народилися в росії, вона вважає себе наполовину «руською». Жінка, якій надсилала дані, начебто є її знайомою, з якою вони раніше разом працювали. Після початку війни вони продовжували спілкування.

Обвинувачена підтвердила факт передачі інформації про місце розташування військових. Мотивів таких дій обвинувачена чітко пояснити не змогла, вказуючи на те, що піддалася на пропаганду, мала бажання, щоб люди знали правду.

Суд визнав її винною, й жителька Донеччини отримала покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Також вона має сплатити на користь держави витрати на проведення судових експертиз в розмірі 9060,96 грн.

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