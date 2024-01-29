Багато жінок не бажають сліпо довіряти будь-яким системам прогнозування, і перевіряють інформацію, яку отримують від них. Тому західні і східні гороскопи в день «Дракона-зубастика» варто перевірити ще й за допомогою системи Таро.

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Прогноз за картами Таро на 29 січня зробили в редакції одного з видань.

Овен — Зірка

Карта «Зірка», що є загадковим символом мудрості і надії, вказує на те, що ви перебуваєте на роздоріжжі своєї долі. Зараз необхідно зробити важливий вибір, який вплине не лише на вашу долю, а й на ваші близькі. Поява карти «Зірка» не випадкова — можливо, вам не вистачає мудрості для ухвалення усвідомленого рішення, або вас гальмує негативний настрій, який часто переслідує вас останнім часом.

Телець — Суд

Гороскоп для Тельця передбачає два можливі результати подій під впливом карти «Суд». Це може бути або розплата за попередні помилки, або перемога над власними страхами. Загалом, подолавши свої побоювання, ви зможете відновити стосунки, вибачившись важливій людині. Або ж, навпаки, виправивши свої помилки перед кимось, ви позбавитеся від почуття тривоги, а ваше життя набуде нових яскравих моментів.

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Близнюки — Дев'ятка Кубків

Для Близнюків карта «Дев'ятка Кубків» позначає період удачі, коли всі ваші плани будуть успішно здійснюватися. Незважаючи на деяку тривожність перед можливими помилками, вам слід діяти рішуче, інколи навіть різко. Гороскоп на сьогодні віщує важливу зустріч для Близнюків, яка не тільки запам'ятається на довгий час, але й принесе цінні уроки та знання.

Рак — Вісімка Жезлів

Масть «Жезли» прогнозує зміни. Їх характер, чи будуть вони сприятливими чи навпаки, залежить виключно від ваших дій. Можливо, ви зможете вирішити довгострокову проблему, яка тяжіла над вами. Також необережні вчинки можуть спричинити несподівані труднощі. У будь-якому разі, гороскоп на понеділок радить уникати поспішних висновків та ретельно аналізувати кожну ситуацію.

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Лев — Сонце

Для Левів поява карти «Сонце» вказує на світле майбутнє, здатне висвітлити шлях до нових досягнень, але при цьому існує ризик сліпоти перед реальністю. Важливо визначити, що зараз є для вас найбільш значущим: слава, фінанси або внутрішня рівновага.

Діва — Двійка Мечів

Для Діви, поява карти «Двійка Мечів» символізує емоційну напругу, яка, на жаль, може призвести до серйозних конфліктів. Це особливо актуально в особистому житті, де близькі та кохані бачать вас без жодних масок.

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Терези — Трійка Жезлів

«Трійка Жезлів» у собі поєднує два основних аспекти: спочатку, це труднощі, які супроводжують вас шляхом до бажаної мети, а по-друге, зарозумілий погляд на світ, який, зрозуміло, може викликати роздратування у оточуючих. Терези досягли вершини своєї самооцінки і часом явно користуються цим. Однак надмірна зарозумілість не завжди сприятливо позначається на тому, як вас бачать інші, і важливо пам'ятати це. Гороскоп на понеділок рекомендує спуститись на землю і припинити вважати, що весь світ обертається навколо вас.

Скорпіон — Дев'ятка Пентаклів

Для Скорпіона карта «Дев'ятка Пентаклів» символізує матеріальне і духовне задоволення. Скорпіони схопили удачу за хвіст і міцно тримають її у своїх руках. Незважаючи на спроби успіху вирватися і втекти до когось іншого, ви зможете його приручити.

Стрілець — Верховна Жриця

Для Стрільця поява карти «Верховна Жриця» вказує на суперечливість характеру, що поєднує твердість і людяність. Вам, можливо, доведеться довго розмірковувати, перш ніж ухвалити рішення. Варто визначити, що для вас важливіше: особиста вигода чи стосунки з оточуючими. Вибравши перше, ви зможете зберегти теплі стосунки, але ризикуєте втратити матеріальний план.

Козоріг — Трійка Кубків

Козорогам випала найвеселіша карта, і це не випадково. Гороскоп на понеділок радить представникам цього знаку нарешті розслабитися і припинити прагнути чогось. Ви дбаєте про матеріальні цінності і часом несете із собою проблеми, які вже давно вирішені. Відпустіть, зробіть глибокий вдих і почніть рухатися вперед із новими силами — успіх обов'язково буде на вашому боці. Карти віщують вам щедрі подарунки від долі — прийміть їх з гордістю.

Водолій — Маг

Водолію гороскоп на сьогодні, оснований на картах Таро, обіцяє «день всевладдя». Незважаючи на те, що ваш вплив на оточення в деяких аспектах ослаб, понеділок стане початком нового етапу в житті, коли ваш авторитет буде відновлений.

Риби — П'ятірка Жезлів

Для Риб випала карта «П'ятірка Жезлів», що символізує боротьбу як усередині вас, так і з обставинами. Ви відчуваєте глухий кут, і усвідомлюєте, що ви самі винні в цій ситуації. Гороскоп радить Рибам терміново вирішити всі конфлікти, висловити свої образи та ухвалити дорослі рішення. В іншому випадку ви можете стати ворогом № 1 для оточення. Намагайтеся зробити правильні висновки.

Як бачите, у представників майже половини знаків зодіаку сьогодні є привід посміхнутися над обставинами та над самими собою, і все сприймати з легкою посмішкою.

А представникам інших знаків подумати про можливість завести невелику пташку, яка завжди готова розважити хазяйку.

Або навіть допомогти збільшити сімейний бюджет.

Крім того, у деяких людей ситуація скоро покращиться сама собою, без їхньої активної участі.

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