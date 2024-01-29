Трохи більше десяти днів залишається до зустрічі року могутнього Зеленого Дерев'яного Дракона, який обдарує золотом кілька знаків зодіаку.

Але провести репетицію його зустрічі можна сьогодні, як це роблять заздалегідь жителі Азії. Адже понеділок, 29 січня, за Східним стилем — день Дракона-жартівника (або Дракона-зубастика).

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«Веселий та оптимістичний Дракон завжди приносить в життя позитив. Сьогодні у вас є можливість уникнути неочікуваних втрат. На роботі особливо важливо демонструвати високий рівень професіоналізму, оскільки конкуренти уважають вас з певною заздрістю і можуть намагатися створити труднощі», — радять знавці Східної астрології.

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Якщо ви в стосунках, цей час відмінний для обговорення місць, куди вам обом би хотілося вирушити у відпустку. Якщо ви одинокі, насолоджуйтеся цим вечором за своїми власними уподобаннями.

Про необхідність планування говорять і знавці традиційної, західної астрології, які теж склали свій гороскоп на сьогоднішній день.

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Овен

День підходить для планування, пошуку нових цілей і початку чогось цікавого. Спираючись на свій досвід і використовуючи вже досягнуті результати, Овни здатні домогтися багато чого у своїй сфері. Чіткий план із розбивкою по місяцях спростить ваше завдання. Зустріч із друзями підніме настрій.

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Телець

Вам важливо деталізувати свої плани, розбити їх на невеликі частини і виконувати кожну окремо. Так навіть складні завдання Тельцям вдасться вирішити швидко й успішно. День насичений і плідний. А вечір зірки радять провести активно і весело: сходіть на танці або на аеробіку.

Близнюки

Великі та складні справи сьогодні краще відкласти. 29 січня вдалий день для занять рутинною роботою або вирішення побутових питань. Це допоможе очистити голову і подумати над майбутніми завданнями, спланувати графік. Проведіть спокійний і розслаблений день, а ввечері повеселіться.

Рак

Не варто цього дня призначати важливі переговори або починати складну справу. Розберіться з тим, що вже розпочато, складіть чіткий план дій і просувайтеся до своєї мети крок за кроком. Прислухайтеся до розмов, не пропускайте важливої інформації, вона стане вам у пригоді.

Лев

Доведеться займатися справами, які вам не подобаються, і вирішувати непрості питання. Плани Левів змінюватимуться слідом за обставинами, тому не варто призначати на 29 січня важливі зустрічі чи заходи. Вечір проведіть у сімейному колі, приготуйте разом вечерю, поговоріть.

Діва

За можливості слід уникати складної роботи або додаткових обов'язків, про які вас може попросити начальство. Організм Дів зараз потребує підтримки та турботи. Приділіть увагу близьким людям, підбадьорте їх добрим словом. Спокійний вечір на самоті піде вам на користь.

Терези

Не відсторонюйтеся від того, що відбувається, тримайте руку на пульсі подій: так вам вдасться контролювати все важливе і спрямовувати ситуацію в потрібний вам бік. Не найкращий час для змін, тому зірки радять діяти звичними для вас методами і не прискорюватися в роботі.

Скорпіон

День підходить для завершення розпочатих справ, підбиття попередніх підсумків. Вам буде властива деяка мрійливість і повільність у роботі. Потрібно практично підійти до того, що необхідно закінчити, не пускати ситуацію на самоплив. Тренування поверне Скорпіонам бадьорість.

Стрілець

Не сидіть на самоті. Сьогодні прекрасний день для спілкування, налагодження нових контактів і пошуку однодумців. Якщо ви плануєте якусь важливу справу, розділіть її на кілька частин. Так буде простіше її реалізовувати і швидше реагувати на обставини.

Козоріг

Занадто активна робота цього дня обернеться для Козорогів поганим самопочуттям і втомою. Через низький рівень енергії доведеться змінювати плани і переносити важливі зустрічі. Звертайте увагу на дрібні деталі: вони сьогодні важливі. Також корисно подумати над проблемами у своєму особистому житті.

Водолій

Дивіться уважно на всі боки, не прогавте можливість скористатися вдалим збігом обставин. Деякі з них дадуть змогу Водоліям наблизитися до мети й отримати вигоду. Не обговорюйте 29 січня свої плани з малознайомими людьми: дехто може привласнити собі ваші цікаві ідеї.

Риби

Про свої успіхи або радісні події можна розповідати тільки близьким людям. Заздрісники або недоброзичливці здатні зіпсувати вам настрій або використати особисту інформацію у своїх цілях. Якась нова справа може початися з помилок і неприємностей: будьте готові до непростої роботи.

Щодо погоди на день Дракона-зубастика: 29-го січня практично повсюди буде сухо, можливо навіть із сонечком та спокійним невеликим вітром, вважає синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря по Україні буде від 3 морозу до 3 тепла. У Києві — від нуля до 2 градусів морозу.

«Найближчими днями передбачається свіжа погода, без опадів, а з початку лютого потепліє та знову з'являться опади. Надалі ще будуть похолодання, тому краще не забігати сильно наперед», — попереджає фахівчиня.

Тому до настання снігопадів-завірюх можна трохи перевести дух та послухати гарну музику. Приміром, відомий хіт, який зазвучав по-новому після того як автори цікаво переклали українською.

Або співака, який дуже схожий на одного з виконавців «Білих троянд» (але це не точно).

А представникам трьох знаків зодіака можна підготуватися до приходу «великих грошей», які скоро посиплються на них.

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