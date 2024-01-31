Сміливо грайте в лотерею: польські астрологи розповіли, на кого чекає фінансовий успіх у 2024 році

Згідно з прогнозами астрологів, в кінці січня — на початку лютого удача в фінансах повинна відвідати прихильників Еда Ширана, Вєрки Сердючки, виконавців пісні «Ах, яка панянка» та всіх українців, які докладуть до цього зусиль.

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Але життя не закінчується з початком лютого, і попереду ще одинадцять місяців, протягом яких чотири знаки зодіаку дізнаються, що таке справжнє везіння — для цього їм потрібно буде лише купити лотерейний білет або попробувати взяти участь в розіграші онлайн.

Про те, у кого будуть більш високі шанси стати переможцем, розповідають польські астрологи, пише OBOZ.UA.

Рак — вигравайте, але не витрачайте бездумно

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Щасливчиком, якому точно варто придбати лотерейного білета, цьогоріч однозначно стане Рак. Ви будете притягувати гроші, як магнітом, і удача буде на вашому боці. Тому не бійтесь купувати квиток чи два на вільні гроші. Здобуте стане справжніми воротами до здійснення ваших мрій. Ви зможете реалізувати давні плани. Але не дозволяйте успіху затьмарювати ваш розум. Боріться зі спокусою витратити значну частину суми на розваги та задоволення, якщо не хочете залишитись із порожніми руками.

Скорпіон — не турбуйтеся про дрібниці

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Щаститиме цьогоріч і Скорпіонам. Ваші виграші не будуть захмарними, зате удача посміхатиметься вам регулярно. Не засмучуйтесь через суми, краще порадійте тому, що Фортуна вам не зраджує. Несподівані надходження дозволять вам збільшити свої заощадження і власну впевненість у майбутньому. Особливо, якщо ви будете розпоряджатись ними розумно.

Козоріг — розраховуйте не тільки на гроші

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Ваше позитивне ставлення до життя та оптимізм привернуть удачу на ваш бік. Тому будьте рішучими і впевнено ідіть до мети. Навіть якщо ця мета — отримати виграш у лотерею. Вашими призами можуть стати не тільки гроші. Є чимало речей, які можуть суттєво полегшити вам життя. Подумайте про те, як здобути ці речі і правильно ними розпорядитись.

Водолій — після перемоги стережіться людей

У боротьбі за виграш ви можете покладатись не тільки на удачу, але й на свої вроджені риси — розум, інтуїцію, хитрість. Проявіть трошки азарту і прибуток отримаєте чималий. Однак не афішуйте цей свій успіх. Чуже щастя часто приманює злих та жадібних людей. Тому прискіпливо поставтесь до тих, хто захоче повернутись у ваше життя чи наполегливо буде шукати знайомства. Вам не потрібні пройдисвіти у найближчому оточенні.

Звичайно, рік — це досить довгий період, але, нагадаємо, деяким українцям пощастить набагато раніше — вже у лютому.

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