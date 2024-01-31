Остання середа місяця, 31 січня, обіцяє бути оптимістичним днем, хоч і насиченим викликами, вважають астрологи.



Багатьом людям сьогодні варто опанувати тайм-менеджмент і визначити правильно цілі — це допоможе ефективно розпоряджатися часом і уникнути помилок. Також важливо приймати головні рішення самостійно, без сторонньої допомоги, радять фахівці.

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Але на початку дня потрібно згадати, що за Східним гороскопом 31 січня — день Коня-Жартуна.

Покликання Коня — завжди викликати позитивні емоції та робити оточуючих радісними. Спілкування з ним приносить лише задоволення, адже коні вражають своїм привабливим характером, привертаючи увагу та роблячи світ кращим.

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Кінь-жартун не знає ворогів; його доброта і позитивна енергія вражають всіх навколо.

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Навіть у заздрісних людей не виникає бажання вражати його — він випромінює настільки сильний позитив, який приносить радість та надихає інших.

На думку знавців Східної астрології, сьогодні члени вашої родини можуть намагатись жартувати на ваш адрес, але ваша доброта і розуміння безмежні, і допоможе вирішувати будь-які непорозуміння, уникнувши конфліктів.

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З оптимістичним прогнозом на день погоджуються і спеціалісти у галузі західної астрології.

Овен

Підтримка близьких буде необхідна Овнам цього дня. Звертайтеся до них за порадою, за добрим словом: вам простіше вирішувати проблеми спільно. Розставте пріоритети і намагайтеся займатися тільки важливими першочерговими завданнями. Хоч це і займе більше часу, ніж ви розраховували.

Телець

День очікується напружений і завантажений важливими справами. На Тельців навалиться багато роботи, робити яку доведеться швидко і, найімовірніше, на самоті. Якщо у вас недостатньо енергії, зробіть одне або два найскладніших завдання, або зверніться до колег по допомогу: вони вам не відмовлять.

Близнюки

З великим обсягом роботи вам самим не впоратися. Шукайте підтримки в оточуючих, працюйте в команді. Не бійтеся довіряти свої обов'язки близьким, вони вам допоможуть. Можливо, 31 січня ви отримаєте неприємні звістки: використовуйте цю інформацію, щоб уникнути серйозніших проблем.

Рак

Щоб день пройшов плідно, складіть чіткий план дій, розставте пріоритети. Дрібні завдання краще залиште на потім, аби зайнятися найважливішим у першій половині дня. Використовуйте свою чарівність у спілкуванні, більше посміхайтеся. Напругу цього дня можна буде зняти розслаблювальним масажем.

Лев

Ваша активна позиція сьогодні допоможе просунутися кар'єрними сходами. Проявляйте ініціативу, будьте в центрі уваги, більше спілкуйтеся і жартуйте. Ділові якості Левів будуть помічені начальством. Поставтеся спокійно до того, що деякі ваші ідеї будуть розкритиковані колегами.

Діва

Якась цікава справа чи завдання заволодіє всією вашою увагою і на решту питань часу не залишиться. Тому не плануйте нічого важливого на 31 січня, займайтеся рутинною роботою. Намагайтеся не критикувати дії оточуючих, щоб не зіпсувати добрі стосунки.

Терези

Що більше ви спілкуєтеся і знайомитеся з новими людьми, то вищий шанс зустріти когось важливого і зав'язати серйозні стосунки. Не відмовляйтеся від пропозицій або запрошень: це може змінити ваше життя на краще. Не поспішайте, дійте усвідомлено, уникайте необдуманих рішень.

Скорпіон

Високий рівень енергії дасть змогу Скорпіонам виконати великий обсяг роботи швидко і якісно. Не бійтеся братися за складні справи, удача сьогодні на вашому боці. Іноді підвищена емоційність заважатиме ухвалювати правильні рішення. Фізичні навантаження допоможуть зняти стрес.

Стрілець

Зірки радять спокійніше реагувати на те, що відбувається, контролювати свої емоції і не вступати в суперечки та перепалки. Стрільцям 31 січня слід бути в центрі уваги, проявляти активність у справах: так вони зацікавлять впливових людей і знайдуть потрібних спонсорів для майбутніх проєктів.

Козоріг

Сьогодні можна значно просунутися в якійсь складній справі, якщо діяти швидко і рішуче. У Козорогів зараз високий рівень енергії і багато що їм під силу. Шукайте нові можливості в рутинній роботі, приділяйте увагу дрібницям. Вечір корисно провести на самоті й розслабитися.

Водолій

Не варто брати на себе додаткові зобов'язання цього дня. Водоліям буде складно сконцентруватися на роботі і є шанс, що деякі заплановані на сьогодні справи доведеться переносити або скасовувати. Частіше робіть перерви, щоб зберегти працездатність.

Риби

День підходить для легкої роботи, занять цікавими або незвичайними справами. Рівень енергії у Риб зараз невисокий і їм хочеться розслабитися. Зірки радять перебувати в компанії, більше спілкуватися, щоб отримати заряд бадьорості. Приділіть час близьким людям, підтримайте їх.

Щодо погоди: згідно з даними Гідрометцентру, на території України очікується невелика хмарність, втім, без опадів. Зокрема вранці у південних областях та в Криму місцями туман, а у більшості західних та північно-східних областей — ожеледь.



Зазначається, що вітер буде південно-західним, 3−8 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від -5 до -2 вночі й від +3 до +6 вдень;

на півночі коливатиметься від -2 до -5 вночі й від +2 до +5 вдень;

на півдні коливатиметься від -2 до -4 вночі й від +4 до +6 вдень;

на сході коливатиметься від -2 до -5 вночі й від +2 до +5 вдень.

У Києві та області очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3−8 м/с. Температура вдень в регіоні від +1 до +6. В столиці температура від +3 до +5.

Так як погода буде сприятливою, сьогодні можна сміливо відправлятись на прогулянку, під час якої послухати українську музику.

Приміром, Еда Ширана українською.

Або оригінальну пісню про силу українського роду.

Ще один можливий вибір — кавер українською пісні від творців «Ах, яка паняночка».

Ну і куди ж, звичайно, без легендарної зірки-провідниці, яка творчо переробила свій «твітер-світер» на «пропозицію».

А прийшовши з прогулянки додому, можна буде в комфорті порадіти, тому, що скоро в двері деяких людей постукає фінансова удача — можливо, вона прямує саме до вас?

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