Діти розпочали навчання на безкоштовних курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club

Благодійний фонд Favbet Foundation та Code Club Україна в січні 2024 року оголосили про запуск масштабного курсу Scratch, який охопить дітей з усіх куточків України навчанням основам програмування. Упродовж місяця команда проєкту збирала заявки та формувала групи, і тепер перші з них вже розпочали навчання.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення проєкту.

Загалом на першому етапі було сформовано 33 групи, 24 офлайн та 9 онлайн, які об’єднали 335 дітей 8−11 років із різних регіонів країни. Викладають їм 28 менторів, професіоналів-практиків із досвідом в ІТ та досвідом роботи з дітьми.

Scratch — візуальна мова програмування, розроблена спеціально для початківців. За допомогою неї можна легко створювати ігри та інтерактивні історії, при цьому опановуючи ключові концепції написання справжнього коду.

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Випускники курсу від Favbet Foundation та Code Club Україна отримають сертифікати, а також зможуть взяти участь у творчому конкурсі, де за допомогою Scratch створять власний проект на тему «Майбутнє моєї країни».

«Програмування — крок до розвитку логічного мислення та творчості, а Scratch має величезні можливості для цього. Сьогодні важливо виховувати нове покоління українських айтівців з кількох причин. По-перше, це сприяє розвитку інновацій та конкурентоспроможності України у глобальному інформаційному просторі. По-друге, це розширює можливості для молоді у виборі професії. По-третє, виховання айтівців сприяє створенню технологічно грамотного суспільства, яке здатне ефективно використовувати сучасні технології для розвитку і добробуту», — розповідає менторка з Дніпра Тетяна Шудря.

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Тим часом проєкт триває, і незабаром буде оголошено додаткові набори. Їх анонси в першу чергу публікуються на сторінці Code Club Україна у Facebook.

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Курс Scratch — частина ініціативи IT Kids, яку команда Favbet Foundation реалізує у рамках власного проєкту «Клуб Супергероїв». IT Kids стартували минулого року після запуску курсу «Новий Python» спільно з Code Club Україна.

Навчання у 30 онлайн- та офлайн-групах пройшли 352 дітей, 156 з них — із сімей військовослужбовців та ВПО.

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