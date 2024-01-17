Безкоштовний курс Scratch для дітей від Favbet Foundation та Code Club Україна: як зареєструватись

Благодійний фонд Favbet Foundation та Всеукраїнська освітня ініціатива Code Club Україна оголосили про старт чергового етапу проєкту «IT Kids», що навчає українську молодь основ програмування.

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Цього разу діти та підлітки можуть долучитись до курсу програмування на Scratch. Це максимально проста візуальна мова, яка ідеально підходить для знайомства з ключовими концепціями програмування та ІТ.

Старт першого потоку курсу — 20 січня. Анонси з наборами (групи різняться за розкладом і віком учнів) та посилання на реєстрацію будуть опубліковані на сторінці проєкту у фейсбуку, в режимі реального часу.

Щоб долучитись, достатньо обрати вікову категорію, час занять та зареєструватися. Це можуть зробити батьки.

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Курс Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна розрахований на учнів 8−11 років та розділений на три рівні складності залежно від віку. Протягом навчання вони під керівництвом досвідчених менторів вчитимуться розробляти анімації, інтерактивні історії та навіть ігри.

Наприкінці курсу діти отримають сертифікат та зможуть взяти участь у творчому конкурсі, де за допомогою Scratch створять власний проєкт на тему «Майбутнє моєї країни».

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Навчання проводитиметься як в офлайн-, так і в онлайн-форматі, тож долучитись до ініціативи зможуть діти з усіх регіонів України.

«Навчання в умовах війни — величезний виклик. І ми дуже пишаємось, що, попри все, українські діти не втрачають потягу до нових знань та самореалізації. Сподіваюсь, що цей курс допоможе багатьом юним українцям зробити перші кроки у сучасній професії, що в майбутньому допоможе їм побудувати Україну своєї мрії», — каже куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

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Курс Scratch — частина ініціативи «IT Kids», яку команда Favbet Foundation реалізує в межах власного проєкту «Клуб Супергероїв». «IT Kids» стартувала минулого року із запуску курсу «Новий Python» спільно з Code Club Україна. Навчання у 30 онлайн- та офлайн-групах пройшли 352 дитини, 156 з них — з родин військовослужбовців та ВПО.

У Favbet Foundation планують і надалі розвивати освітні ініціативи у сфері ІТ, що завжди залишатимуться безкоштовними.

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