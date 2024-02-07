Заманюють роботою в Якутії та Бурятії: ГУР показало, як росіяни вербують найманців у Сирії для війни в Україні (відео)

Росія, що веде повномасштабну війну проти України, набирає найманців у Сирії для участі у бойових діях. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«Підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому „Kuweires“. Перша партія ― близько 1000 найманців ― проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти ― на територію рф. Після прибуття на росію їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії. На відео зафіксована частина сирійців з російськими паспортами, виготовленими за 5 днів. Рекрутинг чоловічого населення у Сирії, де панує розруха і злидні ― зокрема й через участь росії у війні на території арабської республіки, москва реалізує через туристичні фірми. Сирійцям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в якутії, а потім заманюють на „більш високооплачувану роботу“ до бурятії. В місті улан-уде паспортизованих найманців чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади зс рф (в/ч 46108) та подальша участь у бойових діях в Україні», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», росія намагалася залучити бойовиків із Сирії до війни в Україні ще на початку повномасштабного вторгнення.

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