Росіяни масовано атакують Україну ракетами, є «прильоти» у Києві, Харкові та Миколаєві (відео)

Під ранок середи, 7 лютого, противник здійснив чергову масовану ракетну атаку на Україну. За даними моніторингових каналів, в ній брали участь вісім бомбардувальників ТУ-95МС (шість з аеродрому «Олєн'я» і два — з аеродрому в Енгельсі), а також п'ять бомбардувальників ТУ-22М3 (два — з «Олен'ї» і три з Моздока). Також повідомлялося про обстріл Харкова ракетами С-300 та пуск «Калібрів» з акваторії Чорного моря.

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На даний момент відомо про «прильоти» у Харкові та Миколаєві: у Слобідському районі Харкова вражено об'єкт нежитлової інфраструктури, повідомив голова ОДА Олег Синегубов. А у Миколаєві ракета впала в районі житлової забудови. Повідомляється про двох постраждалих місцевих мешканців та велику кількість пошкоджених житлових будинків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що після вибухів в столиці медиків викликали в Дніпровський район. Уламками ракети пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

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Також пожежно-рятувальний підрозділ прямував в Голосіївській район, де, попередньо, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Більш повні дані про наслідки удару будуть відомі пізніше — наразі атака триває, тривога оголошена на всій території країни.

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А вночі, як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БпЛА.

Загалом протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Під ударом була й Дніпропетровщина. За інформацією очільника обласної ОВА Сергія Лисака, ворог спрямував кілька безпілотників на Новомосковський район. Два шахеди збили ПвК «Схід». Через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. А Нікопольщину агресор обстрілював артилерією. Бив по райцентру та Марганецькій громаді. Всюди — без загиблих і постраждалих.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 92 бойових зіткнення:

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 12 атак противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 20 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують позиції та відбивають штурми окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 пунктах управління, 2 районах зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що днями ворог вдарив ракетами С-300 по Харківщині — у Золочеві загинуло немовля.

Ілюстративне фото зі сторінки Нацполіції України

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