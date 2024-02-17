У Тернополі знайшли валізу з мертвою жінкою всередині

У Тернополі, як раніше і на Київщині, правоохоронці виявили валізу з тілом загиблої людини.

В ГУНП в Тернопільский області повідомляють, що п’ятницю, 16 лютого, близько 17 години у Тернополі в парку «Сопільче» перехожі виявили валізу, всередині якої був труп невідомої жінки.

ВІДЕО ДНЯ

Фото поліції

Вона худої статури, віком 60−70 років. Поліцейські просять відгукнутися свідків та очевидців події. Якщо вам відома будь-яка інформація, повідомте працівникам поліції за номером (098) 997−39−92 або на лінію 102.

РЕКЛАМА

Ексклюзивний матеріал «Яна хвилин 15 билася в агонії у валізі від нестачі кисню»: моторошні подробиці вбивства 23-річної українки її колишнім хлопцем" про те, як українка загинула в Італії, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції

РЕКЛАМА

425

Читайте нас у Facebook