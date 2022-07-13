«Він і тоді був схожий на маніяка»: герой «Одруження наосліп» вбив і розчленував кохану, а її органи заморозив

На початку червня між селами Нові та Старі Безрадичі на Київщині місцеві жителі знайшли моторошну річ — валізу, від якої відчувався трупний запах. Коли ж на місце приїхали поліцейські, припущення підтвердились. Всередині разом із жіночим одягом лежали рештки тіла — руки, фрагменти хребта та ноги…

— Аби встановити особу загиблої, поліцейські склали умовний портрет вбитої, дали детальний опис знайдених у валізі жіночих речей та поширили цю інформацію через ЗМІ. Через деякий час до поліції звернулась панянка та повідомила, що саме її подруга мала схожі речі та наприкінці травня перестала виходити на зв’язок, — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Та сама валіза

З'ясувалось, що вбита — 39-річна уродженка Краматорська. Навесні вона повернулась з Польщі на Київщину та оселилась в приватному будинку свого нового знайомого — 36-річного юриста П. А подругам розповідала, що це саме та людина, з якою вона хоче серйозних стосунків та майбутнього.

«Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки кілька днів поспіль чоловік виносив з будинку підозрілі речі і методично викидав їх в різні місця, ще й намагався уникнути камер відеонагляду. Під час обшуку в оселі підозрюваного в холодильнику знайшли органи вбитої жінки. Маніяк вирізав і заморозив язик, нирку, матку та серце загиблої. За словами підозрюваного, між ним та жінкою виник конфлікт, через що він задушив свою нову знайому. Аби приховати сліди злочину, розчленував тіло та намагався сховати рештки».

Зазначимо, що підозрюваний українцям досить відомий. У 2019 року він став героєм 7-го випуску 5-го сезону шоу «Одруження наосліп».

«П. — неординарна людина-ідеаліст. Саме тому чоловік шукає ідеальну жінку, з якою він зможе створити ідеальне життя. П. володіє юридичною компанією, яка займається цивільними, кримінальними, господарськими та сімейними справами», — так про тодішнього «героя» розповідали ведучі.

А парою для П. обрали Ольгу, яка 4 роки працювала моделлю в Шанхаї. Втім, ефектна блондинка ще тоді розкусила П. та поза проєктом в них стосунки не склались. Що цікаво, після виходу програми в ютубі користувачі писали, що із чоловіком щось не так. Він занадто багато читає книг про психологію, самозакоханий і «схожий на маніяка». Щоправда, 12 липня, після того як стало відомо про злочин, відео із офіційного ютуб-каналу шоу прибрали… Тепер українці не розуміють, як так сталось, що психологи програми про одруження, в якій він брав участь, не помітили в ньому схильності до насилля…

«Якщо чесно, мене цей герой ще тоді вибісив своєю непохитною беземоційністю і безликістю, він був дивним навіть на шоу, — пише користувач Forget me not. — Але зате такий культурний, освічений, виважений та успішний. Уявляю шок тієї дівчини, яка приміряла роль жінки в тому шоу. Цікаво, чи справжні професіонали-психологи змогли б розгледіти зазделегідь в цього П. схильність до насильства? Це якийсь кошмар. Нехай краще б він всю свою злість на орків кидав… Може, якби пішов на війну, не було б цього…»

Як повідомили у Київській обласній прокуратурі, затримали П. в Ірпені. Під час обшуку за місцем його проживання виявили не лише внутрішні органи жінки, а ще й осколкову ручну гранату РГД-5. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактами умисного вбивства, а також незаконного поводження зі зброєю. Наразі він перебуває у СІЗО без права застави…

1602

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter